Річниці весіль за роками: що прийнято дарувати та як називаються?

Річниці весіль за роками:

1 рік шлюбу – ситцеве весілля

2 роки шлюбу – паперове весілля

3 роки шлюбу – шкіряне весілля

4 роки шлюбу – лляне весілля

5 років шлюбу – дерев’яне весілля

6 років шлюбу – чавунне весілля

7 років шлюбу – вовняна або її ще називають мідним весіллям

8 років шлюбу – жерстяне весілля

9 років шлюбу – фаянсове весілля

10 років шлюбу – олов’яне весілля

15 років шлюбу – кришталеве весілля

20 років шлюбу – порцелянове весілля

25 років шлюбу – срібне весілля

30 років шлюбу – перлове весілля

35 років шлюбу – коралове весілля або його ще називають полотняне

40 років шлюбу – рубінове весілля

45 років шлюбу – сапфірове весілля

50 років шлюбу – золоте весілля

Річниця весілля 1 рік – ситцеве весілля.

Перший рік шлюбу недарма називають ситцевим весіллям, оскільки за перший рік шлюбу подружжю вдається пізнати ближче один одного, в різних обставинах і познайомитися з рутиною і побутом, який є у відносинах. На це свято радять випити подаровану на весілля пляшку шампанського та провести романтичний вечір, відзначивши першу річницю весілля.

Що подарувати на ситцеве весілля? Цього дня рекомендується дарувати щось із даного матеріалу. Саме він найточніше описує крихкість відносин на даному етапі.

Річниця весілля 2 роки – паперове весілля

Цей період відносин між подружжям ще часто називають новим етапом. Оскільки за два роки сімейного життя, вони вже часто стикаються не лише з найкращими сторонами одне одного, а й навпаки. Ділять побут, рутину та домашні обов’язки. Річницю 2 роки шлюбу називають паперовою саме тому, що в цей час буває складно зберегти стосунки і дуже легко їх зіпсувати, як і аркуш паперу. Якщо ви думаєте, що подарувати парі на 2 роки весілля, то чудовими варіантами подарунка можуть стати картини, сервізи, фотоальбоми та книги про стосунки.

Річниця весілля 3 роки – шкіряне весілля

Третю річницю шлюбу прийнято називати шкіряним весіллям. Саме її називають найпершою серйозною датою стосунків сім’ї. За три роки парі вже вдається дуже добре пізнати одне одного, звикнути до звичок людини. Саме три роки шлюбу вважаються подоланням першого бар’єру, коли здається, що все складне вже позаду. Часто так і є, в цей час подружжя начебто починає ще сильніше любити один одного, адже разом вони вже багато подолали.

Якщо вас покликали святкувати 3 роки шлюбу і ви не знаєте, що подарувати, то радимо зробити акцент на подарунок саме зі шкіри (символ третьої річниці шлюбу). Ідеальним варіантом можуть стати брелки зі шкіри, гаманці, ремені.

Річниця весілля 4 роки – лляне весілля

Недаремно саме льон обрали як символ річниці 4 років шлюбу. Льон набагато міцніше ситця і таким чином характеризує етап відносин через 4 роки. Подружжю за цей час вже вдалося зміцнити свої відносини, вийти в них на новий рівень, подолати багато складнощів і все ще залишатися разом і любити одне одного. Є такий звичай, що в цю дату прийнято запалити свічку і скільки годин вона горітиме і не згасатиме, скільки ще років і судилося бути парі разом.

Якщо вас покликали на річницю весілля 4 роки і ви не знаєте, що подарувати, то ідеальним подарунком вважатиметься щось із льону. Це може бути лаяна скатертина, лаяні парні сорочки або футболки, постільна білизна або рушник.

Річниця весілля 5 років – дерев’яне весілля

Річниця весілля 5 років, її прийнято називати першим скромним ювілеєм сімейного життя. І недарма цей період характеризує дерево, тому що воно міцне, багаторічне і стійке багато до чого. Але в подружньому житті це не привід розслаблятися, тому що навіть найміцніше дерево може зіпсуватися через вплив зовнішніх факторів і навіть його іноді потрібно рятувати. Ідеальним подарунком на річницю весілля 5 років стануть вироби із дерева. Варіантом подарунка може бути дерев’яна підставка для їжі, рамки для картини, сувенірні вироби.

Річниця весілля 6 років – чавунне весілля

6 років шлюбу зазвичай святкують вже не всі сімейні пари і багато хто навіть не задається питанням, як називається річниця в 6 років шлюбу. Насправді ж, 6 років шлюбу ще називають “металевою” датою в житті пари, а по правильному – чавунною. 6 років шлюбу порівнюють з чавуном, так як він на вигляд і міцний метал, але може розбитися на дрібні уламки всього від одного удару. На цьому етапі подружжю все також потрібно вміти разом справлятися з сімейними труднощами та труднощами один одного, шукати компроміс у побутових сварках та долати нові складнощі.

Якщо ви не знаєте, що подарувати на 6 років шлюбу, ідеальним варіантом подарунка стануть чавунні вироби. Це може бути мангал, казан для плову, чавунний заварний чайник.

Річниця весілля 7 років – мідне весілля

7 років шлюбу прийнято називати мідним або вовняним весіллям. Мідь часто характеризують як дуже міцний матеріал, який також символізує достаток та багатство. А шерсть описують як тепло, яке подружжя продовжую дарувати один одному навіть у найхолодніші часи. Цей період можна вважати, як перший рубіж міцності сімейного життя, адже дуже багато вже позаду, але у відносинах все ще будуть нові труднощі, з якими парі потрібно справлятися протягом усіх спільно прожитих років, щоб зберегти відносини і створити по-справжньому міцну сім’ю. Ідеальним подарунком на 7 років шлюбу стануть вироби із міді.

Річниця весілля 8 років – жерстяне весілля

Річниця 8 років шлюбу називається жерстяним весіллям. Живучи в сучасному світі, все частіше виходить, що такі дати сімейні пари вже не святкують, а віддають перевагу більш круглим датам. Чому ж 8 років шлюбу називають жерстяним весіллям? Адже саме так можна описати сімейні стосунки протягом 8 років – подружжя вже дуже зблизилося, буденність стала і зовсім звичною і часом стосунки можуть тьмяніти. Але на даному етапі саме це і допомогло парі максимально зблизитися та забути про другорядні проблеми. Що можна подарувати на 8 років шлюбу? Ідеальним подарунком для пари стануть вироби з бронзи, різні статуетки з металу або кухонне приладдя.

Річниця весілля 9 років – фаянсове весілля

Символіку 9 років шлюбу можна тлумачити двома різними способами. З одного боку, відносини стали вже дуже міцними, з іншого боку, їх дуже легко зруйнувати, адже вони стають дуже крихкими. Цей період відносин не менш важливий, як і попередні. Ідеальним подарунком на цю дату буде щось з фаянсу, наприклад – чайний сервіз, кальян, попільничка або різні талісмани у вигляді різних символів.

Річниця весілля 10 років – олов’яне весілля

10 річниця весілля вважається однією з найважливіших дат шлюбу, адже це перший серйозний ювілей з моменту створення вашої родини. Найчастіше цю дату відзначають із розмахом, а іноді навіть відзначають як і саме весілля. За 10 років спільного життя пара вже притерлася один до одного, поважають один одного, змирилися з усіма недоліками і встигли стати командою. Річницю 10 років шлюбу прийнято відзначати весело, у колі найближчих людей. Кажуть, якщо весело відзначити 10 років шлюбу, то подальше сімейне життя пройде дуже весело.

Що ж подарувати на річницю 10 років шлюбу? Ідеальним варіантом подарунку вважаються вироби з олова, дорогі статуетки, скриньки та різні прилади для дому та його затишку.

Річниця весілля 15 років – кришталеве весілля

15 років у шлюбі це вже дуже серйозна дата, яку називають кришталевим весіллям, і зовсім недарма. Саме на цьому етапі, відносини вважаються по-справжньому міцними, міцними і такими ж чистими та прозорими, як і сам кришталь. Святкувати річницю 15 років шлюбу варто з особливим розмахом. Але не варто забувати і про те, що скільки років ви не були б у шлюбі, завжди все може змінитися. Тому пам’ятайте, що в будь-яких відносинах, на будь-якому етапі потрібно намагатися уникати сміття та вирішувати питання на момент їх виникнення, щоб зберегти кохання ще на довгі роки.

А ідеальним варіантом подарунка завжди будуть кришталеві вироби – посуд, вазон, годинник. І звичайно ж не забудьте цього дня подарувати шикарний букет квітів.

Річниця весілля 20 років – фарфорове весілля

Річниця 20 років шлюбу – це дуже значуща дата в житті всіх подружжя, яке пройшло спільний шлях довжиною в 20 років. Порцеляна така ж міцна, як і відносини через 20 років. Саме тому річницю 20 років шлюбу прийнято називати фарфоровим весіллям. Через 20 років шлюбу стосунки справді стають дуже сильними та міцними, тому таку дату обов’язково потрібно відзначати у колі найрідніших людей та у хорошому настрої. На 20 років шлюбу прийнято дарувати подарунки з порцеляни. Це може бути фарфорові вази, сервізи, чайні набори.

Річниця весілля 25 років – срібне весілля

25 річницю весілля не дарма називають срібним весіллям, адже саме цей метал є досить міцним та надійним, як і шлюб через 25 років. 25 років шлюбу прийнято відзначати, як і саме весілля (вважай його повторення). Також є такий звичай, що цього дня подружжя має замовити великий торт і разом його розрізати, як у день самого весілля. Ідеальним варіантом подарунка прийнято вважати срібні прикраси – браслети, кільця, ланцюжки, печатки, кулони.

Річниця весілля 30 років – перлове весілля

Символом 30 років шлюбу вважаються перли і називається ця дата як перлове весілля. Чому саме перли? Він найбільш точно описує подружні стосунки в парі протягом 30 років, адже вони такі ж міцні, чисті і не тьмяніють з часом. А 30 років у шлюбі – це той ще тимчасовий проміжок, якого сягають лише 40% усіх подружніх пар. На річницю 30 років весілля прийнято дарувати прикраси з перлів.

Річниця весілля 35 років – коралове або полотняне весілля

Річницю 35 років шлюбу прийнято називати кораловим або полотняним весіллям. Саме ці символи характеризують стосунки через такий часовий проміжок. Полотно – символ фортеці, корал – символ багатства, а також корал також довго зростає, як і міцні відносини. Річницю 35 років шлюбу прийнято відзначати серед найближчих людей, щоб не злякати своє щастя. На річницю весілля 35 років прийнято дарувати комплекти постільної білизни, будь-які складові для дому та його затишку, пляшку вишуканого алкоголю або побутову техніку.

Річниця весілля 40 років – рубінове весілля

Рубін – це досить дорогий і дорогоцінний камінь, який символізує справжнє кохання між подружжям. Саме тому річницю 40 років весілля прийнято називати рубіновим весіллям. Колір рубіна сам по собі нагадує колір крові і як би описує стосунки через 40 років шлюбу, адже про них справді можна сказати, що вони створили кровні узи один з одним. Цю дати прийнято відзначати з розмахом, покликати якнайбільше гостей, а зал бажано прикрасити червоними тканинами, які символізували б колір рубіна. Також в останні роки прийнято віддати особливу перевагу вибору десерту для святкування річниці весілля 40 років. Ідеально підійде торт “червоний оксамит”.

На рубінове весілля прийнято дарувати саме практичні та необхідні речі для подружжя. Найкраще, звичайно ж, уточнити у самих винуватців урочистості, чого б їм хотілося отримати в подарунок. Також ідей чудового подарунку буде гарний сімейний альбом наповнений фотографіями подружжя на різних етапах їхнього спільного життя.

Річниця весілля 45 років – сапфірове весілля

Сапфір вважається каменем вірності. Саме тому річницю 45 років шлюбу прийнято називати сапфіровою. Адже подружжя протягом 45 років пронесло на своєму шляху скільки всього і змогли зберегти вірність і справді є справжньою родиною. У давнину вважалося, що саме сапфір допомагав позбутися поганих думок і звільнити голову від усього поганого. 45 років весілля найкраще звичайно ж відсвяткувати з грандіозним розмахом і запросити на свято абсолютно всіх, хто був з вами і підтримував протягом 45 років сімейного життя.

Річниця весілля 50 років – золоте весілля

Річницю 50 років шлюбу прийнято називати золотим весіллям. Адже саме золото найточніше описує 50 років спільно прожитих років. Адже золото це дуже дорогий метал, який доступний не всім, але ще важче – добути його. За 50 років спільного життя, подружжя змогли зберегти кохання, побудувати воістину міцні стосунки, виростити дітей, онуків, а може ще й правнуків. Пізнали на собі всі принади та печалі подружнього життя, але всі також залишилися разом, люблять і підтримують одне одного. Як святкувати цей день – вирішувати вам, але його обов’язково треба відзначити. Найкраще прикрасити місце святкування золотими відтінками тканин, адже саме цей колір – колір золота. Подейкують, що прикрасивши зал у такі кольори, це може принести в сім’ю багатство. Також подейкують, що якщо на святкування річниці шлюбу 50 років запросити 50 осіб, то винуватці урочистостей та їхні спадкоємці обов’язково отримають щасливе життя. Є ще такий звичай, що наприкінці святкування наречена через 50 років шлюбу кидає букет. І якщо його зловить заміжня жінка, то вважається, що і її з чоловіком чекає ювілей 50 років шлюбу.

Ідеальним подарунком на святкування річниці 50 років шлюбу стане золото та золоті вироби, але це зовсім не обов’язково. Адже в такому віці доцільніше подарувати подружжю те, що для них буде доцільнішим і про це можна запитати у них особисто. Таким чином, ви зробите дійсно потрібний подарунок.

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