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Що таке ПТСР і як з ним боротися

20.04.2023

24 лютого 2022 року українці прокинулися від вибухів у містах ― росія без попереднього оголошення війни почала бомбардувати цивільні об’єкти по всій Україні. російські військові вдерлися на територію України з метою окупувати її. На захист Батьківщини стали чоловіки й жінки, а цивільні допомагають воїнам, як можуть. Проте, як і в кожній екстремальній ситуації, в умовах війни в людини може розвинутися стресовий розлад. Що таке посттравматичний стресовий розлад і чи можна його вилікувати ― повідомило МОЗ.

ПТСР: що це, групи ризику, симптоми та прояви і як лікувати

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Посттравматичні розлади можуть початися як у підготовленої людини, так і в мирних цивільних, які ніколи не бували у стресових ситуаціях. Цього не можна соромитися, проте важливо вчасно діагностувати й лікувати цей стан або вжити заходів, щоб уникнути ПТСР.

Що таке ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Приблизно 8% чоловіків і 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР. 

Група ризику ПТСР

ПТСР: що це, групи ризику, симптоми та прояви і як лікувати

ПТСР розвивається у людей, які пережили загрозливу для життя чи гідності ситуацію. До групи ризику належать:

  • ветерани війни;
  • цивільні, які перебували або все ще перебувають у зоні бойових дій;
  • жертви сексуального чи/та фізичного насильства;
  • полонені і жертви катування;
  • свідки терактів;
  • люди, які перебували в зоні стихійного лиха;
  • інші люди, які перебувають у кризових ситуаціях, що можуть травмувати психіку.

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Прояви і симптоми ПТСР

ПТСР проявляється як довготермінова реакція на стрес — за визначенням лікарів, його прояви з’являються через щонайменше чотири тижні після травматичної події. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або триваліший період після травматичної події – зазвичай, протягом перших трьох місяців.

При ПТСР спостерігають такі групи симптомів: уникнення, гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із пам’яттю та емоційною сферою.

ПТСР: що це, групи ризику, симптоми та прояви і як лікувати

  • Постійні думки про травматичну подію. Вони виникають мимоволі, сняться або вертаються як флешбеки (старий спогад, який знову яскраво повернувся).
  • Життя в повній бойовій готовності. Така людина миттю спалахує, дратується, тривожиться і переймається думками про власну безпеку. 
  • Уникнення згадок про травму — небажання говорити про подію чи бути поруч із людьми, які про неї нагадують. Емоційна порожнеча, відсторонення від близьких і втрата інтересу до колись улюблених речей. 
  • Панічні атаки: відчуття сильного страху, поверхневе дихання, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття і біль за грудиною. 
  • Хронічний біль, головні болі, діарея, відчуття стиснення і печії за грудиною, судоми, біль у попереку.
  • Недовіра: втрата довіри до людей і переконання, що світ небезпечний.
  • Негаразди в буденному житті: проблеми з роботою чи її пошуком, у школі чи стосунках.
  • Зловживання алкоголем, курінням та наркотиками.
  • Проблеми в стосунках, віддалення від партнера/партнерки.
  • Суїцидальні думки. Якщо такі думки виникають, скажіть близьким і зверніться по психологічну підтримку. 

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Лікування ПТСР

ПТСР підлягає лікуванню. Тому в разі появи симптомів ПТСР треба за будь-якої можливості звернутися по допомогу. Сімейний лікар може спрямувати вас до фахівця із психічного здоров’я – наприклад, психолога чи психіатра – для діагностики.

ПТСР: що це, групи ризику, симптоми та прояви і як лікувати

Лікування може бути медикаментозне та/або психотерапевтичне: когнітивно-поведінкова терапія і метод десенсибілізації та репроцесуалізації травми з допомогою руху очей.

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