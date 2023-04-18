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Фонд Олени Пінчук оголошує набір на другий потік проєкту Regeneration для жінок, які потребують відновлення ментального здоровʼя та підтримки емоційного стану

18.04.2023

В лютому 2023 року завершився перший потік навчання та роботи з групами жінок, в результаті якого 20 українських дипломованих психологів отримали унікальний професійний досвід та у спільній роботі з міжнародними експертами розробили методологію роботи зі зменшення наслідків психологічної травми, отриманої під час війни. За цією методологією більш, ніж півтисячі жінкам була надана психологічна підтримка.

Фонд Олени Пінчук оголошує набір на другий потік проєкту Regeneration для жінок, які потребують відновлення ментального здоровʼя та підтримки емоційного стану

Фонд Олени Пінчук та ГО «Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди» залучили найкращий світовий досвід для безкоштовної підготовки українських психологів, що допомагають постраждалим від війни українським жінкам розвивати власні можливості та подолати емоційне виснаження.

«У професійній синергії українських і міжнародних спеціалістів нам вдалось побудувати новий метод роботи з травматичним досвідом. Психологи зі США, Австралії, Іспанії, Ізраїлю та інших країн – мають досвід роботи під час військових конфліктів. Але український контекст інший, і саме тому ми взяли найкраще в міжнародних спеціалістів і адаптували до наших реалій. Українські спеціалісти, що навчалися і працювали у проєкті, продемонстрували високий рівень професіоналізму, а методологія показала високу ефективність», – зазначила директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

Цей проєкт має на меті допомогти якомога більшій кількості жінок постраждалим від війни відновити свій психологічний стан та повернутися до активного життя. Методологія роботи дозволяє отримати посттравматичне «зростання» та відновити контакт з внутрішньою силою.

Фонд Олени Пінчук оголошує набір на другий потік проєкту Regeneration для жінок, які потребують відновлення ментального здоровʼя та підтримки емоційного стану

Цього разу психологи також будуть використовувати українську онлайн-платформу ANIMA, на якій можна проаналізувати стан психіки через веб камеру. Ця технологія називається ай-трекінгом.

Фонд Олени Пінчук оголошує набір на другий потік проєкту Regeneration для жінок, які потребують відновлення ментального здоровʼя та підтримки емоційного стану

Фонд Олени Пінчук оголошує набір на другий потік проєкту Regeneration для жінок, які потребують відновлення ментального здоровʼя та підтримки емоційного стану

Взяти участь у другому етапі проєкту може будь-яка українська жінка, яка проживає в Україні чи за кордоном. Усі деталі на сторінці проєкту.

АНКЕТА ТУТ.

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