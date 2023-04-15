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На льодовій ковзанці FIFTY ICE ARENA в ТРЦ Cosmo Multimall кажуть – українців ваблять яскраві емоції

15.04.2023

Проводити час разом, особливо зараз, – безцінно! Тим більше, якщо разом шукаєш активного відпочинку. На льодовій ковзанці FIFTY ICE ARENA в столичному ТРЦ Cosmo Multimall кажуть – українців ваблять яскраві емоції та відчуття, шурхіт криги під ковзанами та неймовірні неонові переливи. Люди виходять з ковзанки дуже веселими та задоволеними, в цей час це дуже важливо. Люди кажуть, що катання в неоні – це щось неймовірне, і раніше вони такого не відчували та не бачили. Тому команда FIFTY ICE ARENA щаслива бути причетною до таких емоцій і дарувати їх людям. Відпочити активно та відволіктися від турбот приходять цілими родинами і парами, новачки й досвідчені спортсмени. Тому що похід на ковзанку – це психологічне розвантаження та підтримка одне одного, що є дуже важливим в наш час.

Фізичне навантаження підтримує всі м’язи тіла в тонусі, дає психологічне розвантаження, можливість переключитись на якісь інші думки.

А ще, додають на льодовій арені, катання на ковзанах дарує вироблення ендорфіну – гормону щастя.

Video: На льодовій ковзанці FIFTY ICE ARENA в ТРЦ Cosmo Multimall кажуть – українців ваблять яскраві емоції


Проводити час разом, особливо зараз, – безцінно! Тим більше, якщо разом шукаєш активного відпочинку

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