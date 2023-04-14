Довідник лікарських засобів: навіщо потрібен і кому буде корисний

Увага! Не займайтеся самолікуванням. Призначити препарат для лікування може тільки лікар. Обов’язково проконсультуйтеся з медичним працівником перед покупкою та прийомом еквівалентних препаратів.

В даний момент на прилавках в аптеках представлені тисячі різних препаратів – не тільки для лікування та профілактики різних захворювань, а й від різних виробників, у різних формах випусків та дозування. Навіть кваліфікований лікар чи фармацевт може не знати всього списку препаратів, що застосовуються у його сфері чи продаються у його аптеці. Тим більше, з огляду на постійну появу нових препаратів. Довідник еквівалентності медичних препаратів може стати корисним інструментом у цьому випадку.

Онлайн-версію довідника еквівалентності лікарських засобів ви можете знайти на сайті rx.ua, також можна замовити друковану версію книги.

Кому може бути корисним довідник?

Насамперед тим, хто займається медициною професійно, тобто лікарям. Як уже говорилося вище, медична індустрія не стоїть на місці і щороку в наших аптеках з’являються сотні нових препаратів, які отримали відповідні ліцензії. Крім того, серед представленого асортименту багато препаратів, еквівалентних один одному.

По-друге, довідник буде корисним працівникам аптек та працівникам фармацевтичної сфери. В актуальній версії довідника подано інформацію про різні препарати, а також про їх еквіваленти з доведеною ефективністю.

По-третє, скористатися онлайн або друкованою версією довідника можуть і прості люди. Нагадаємо, що займатися самолікуванням не можна, і при прийомі еквівалентних препаратів слід порадитися з лікарем, але за допомогою довідника можна знайти аналоги ліків, які коштують дешевше або є в конкретній аптеці.

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Навіщо потрібний довідник?

В актуальній версії довідника зібрано інформацію про лікарські засоби з доведеною ефективністю з міжнародної класифікації.

Крім того, у довіднику є дані для пошуку еквівалентом медичних препаратів, які можуть відрізнятися комерційною назвою та виробником, але мають у складі ідентичні діючі речовини.

У довіднику подано інформацію про виробників медичних препаратів, які працюють на українському ринку.

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Нагадуємо, що користуватися слід лише довідникам, схваленим Міністерством охорони здоров’я та експертними комісіями, в яких зібрано ліцензовані препарати з доведеною ефективністю.

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