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Довідник лікарських засобів: навіщо потрібен і кому буде корисний

14.04.2023

Увага! Не займайтеся самолікуванням. Призначити препарат для лікування може тільки лікар. Обов’язково проконсультуйтеся з медичним працівником перед покупкою та прийомом еквівалентних препаратів.

Довідник лікарських засобів: навіщо потрібен і кому буде корисний

В даний момент на прилавках в аптеках представлені тисячі різних препаратів – не тільки для лікування та профілактики різних захворювань, а й від різних виробників, у різних формах випусків та дозування. Навіть кваліфікований лікар чи фармацевт може не знати всього списку препаратів, що застосовуються у його сфері чи продаються у його аптеці. Тим більше, з огляду на постійну появу нових препаратів. Довідник еквівалентності медичних препаратів може стати корисним інструментом у цьому випадку.

Онлайн-версію довідника еквівалентності лікарських засобів ви можете знайти на сайті rx.ua, також можна замовити друковану версію книги.

Довідник лікарських засобів: навіщо потрібен і кому буде корисний

Кому може бути корисним довідник?

Насамперед тим, хто займається медициною професійно, тобто лікарям. Як уже говорилося вище, медична індустрія не стоїть на місці і щороку в наших аптеках з’являються сотні нових препаратів, які отримали відповідні ліцензії. Крім того, серед представленого асортименту багато препаратів, еквівалентних один одному.

По-друге, довідник буде корисним працівникам аптек та працівникам фармацевтичної сфери. В актуальній версії довідника подано інформацію про різні препарати, а також про їх еквіваленти з доведеною ефективністю.

По-третє, скористатися онлайн або друкованою версією довідника можуть і прості люди. Нагадаємо, що займатися самолікуванням не можна, і при прийомі еквівалентних препаратів слід порадитися з лікарем, але за допомогою довідника можна знайти аналоги ліків, які коштують дешевше або є в конкретній аптеці.

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Навіщо потрібний довідник?

В актуальній версії довідника зібрано інформацію про лікарські засоби з доведеною ефективністю з міжнародної класифікації.

Крім того, у довіднику є дані для пошуку еквівалентом медичних препаратів, які можуть відрізнятися комерційною назвою та виробником, але мають у складі ідентичні діючі речовини.

У довіднику подано інформацію про виробників медичних препаратів, які працюють на українському ринку.

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Нагадуємо, що користуватися слід лише довідникам, схваленим Міністерством охорони здоров’я та експертними комісіями, в яких зібрано ліцензовані препарати з доведеною ефективністю.

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