Бренду Хуторок – 20 років! Українська спадщина – картини Тараса Шевченка на упаковці продукції

Поєднання українських традицій із сучасністю — важливий етап, який відбувається завдяки бажанню зберегти національне надбання. Одним з таких прикладів є проект українського бренду, який вже зараз перетворює полички супермаркетів на музей та нагадує українцям про культурну спадщину України. Бренду Хуторок виповнюється 20 років! Сьогодні бренд має величезну гордість та відповідальність презентувати проект Українська спадщина – картини видатного діяча України Тараса Шевченка на упаковці даної продукції. Під час подорожі в Україну любов до рідного краю наштовхнула його на створення цілої низки малюнків. Саме ці твори будуть представлені на упаковці макарон та борошна. Як добре, що сьогодні вітчизняні бренди долучаються до популяризації української культури та дають змогу кожному українцю бути дотичними до історії країни.