«Блекаут. Різдво»: документальний фільм на СТБ

«Блекаут. Різдво»: Як українські енергетики не дозволили путіну вкрасти наше Різдво

Вже цієї неділі, 16 квітня, о 23:10 в ефірі СТБ відбудеться всеукраїнська прем’єра документального фільму про наших незламних енергетиків — «Блекаут. Різдво». Глядачі побачать на власні очі, як величезна енергетична система України потерпала від ракетних обстрілів, підтримувала життя й щоразу відновлювалася, попри всі злочинні наміри ворога.

З кожною атакою путінської росії на українську інфраструктуру перспективи різдвяних вогнів в Україні блідли. Українці знали це, готувалися кожен по-різному. Фільм зібрав історії з п’яти міст: Одеси, Львова, Павлограда, Харкова, Києва. Тут будуть фотограф Сергій, який готує родинне свято у темному домі; колишня військова, а зараз мама п’ятьох дітей Олена; хірург Андрій, що має виконувати свою роботу незалежно від відключень електроенергії та швейцарець Гері Хофштеттер — світловий митець, який втілює в Україні арт-акцію «Christmas Light for Hope».

Але головними героями фільму є незламні українські енергетики: інженери, електрики, ремонтні бригади, кол-центри, рятувальники. Вони є нашим «енергетичним фронтом», який протистояв російському терору в умовах регулярних пошкоджень системи і ціною неймовірного навантаження, а іноді й власних життів, несли світло у кожну домівку.

«‎Коли відключена електроенергія, у людей пропадає вайфай і майже відсутній мобільний зв’язок, а у когось також пропадає опалення та водопостачання. Але навіть в цих умовах вони продовжують виконувати свою роботу. Це стало ще одним проявом незламності України та боротьби проти темряви воєнної агресії. Вогні Різдва сяятимуть, незважаючи на ракетні удари, тому що є таке світло, яке ніколи не гасне. Путін не став викрадачем українського Різдва, як би він цього не хотів. Допоки ми не почали знімати я справді не мала уявлення наскільки наші енергетики — небайдужі відчайдухи. Кожна розказана історія — це приклад мужності, відважності і людяності. Це захоплює», — розповідає Ілона Шнейдер, продюсерка фільму.

«Блекаут. Різдво» — це результат спільної роботи українських продюсерів Володимира Бородянського (Об’єднання Українських Продюсерів), Дарʼї Легоні-Фіалко (ОУП, SPACE Production) та Катерини Ласкарі (SPACE Production), який став можливим завдяки неоціненній підтримці НЕК «Укренерго» і групи ДТЕК. Знімальна група отримала ексклюзивний доступ до низки критично важливих об’єктів інфраструктури, потрапила у місця, в які прилетіли російські ракети. І тепер покаже українцям, як працює енергосистема зсередини.

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Креативна продюсерка фільму та авторка сценарію Тала Пристаєцька згадує: «Цей фільм фіксує той період, коли ми всі, хто залишився в Україні, готувалися до життя без електроенергії. Це фільм про тих, завдяки кому цього тотального апокаліпсису не сталося, хоча ракетні удари робили для цього все. Російські атаки нанесли величезну шкоду, настільки велику, що я і приблизно не уявляла, які знищення стоять за фразою «пошкоджено мережу». Тільки у процесі зйомок я зрозуміла, яка титанічна праця велася нашими енергетиками для підтримання мережі у робочому стані. Ми покажемо вам людей, завдяки яким сталося диво різдвяних вогнів в українських домівках‎».

Всього у фільмі розказано 12 історій. Їх об’єднує сюжетна лінія головного диспетчера НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка. Він був у центрі управління енергосистемою під час кожної атаки, щоразу, коли російська ракета влучала в українську електростанцію або підстанцію. І робив все можливе, щоб світло знову вмикалося.

«Знімальна група фільму «Блекаут. Різдво», не роздумуючи, поїхала знімати енергетичні об’єкти та шахту у Павлограді саме тоді, коли Росія активно запускала ракети по українській енергосистемі. Вони ризикнули бути у місцях, куди цілився ворог, щоби зафіксувати злочини Росії. Показати героїчну роботу українських енергетиків для знімальної групи було важливіше за власну безпеку. І зараз завдяки їм ми дізналися, через що доводилося проходити енергетикам, щоб в Україні були світло та зв’язок», — говорить Дар’я Легоні-Фіалко, засновниця та генпродюсерка SPACE Production, співзасновниця ОУП.

Авторка сценарію та креативна продюсерка — Тала Пристаєцька

Режисер-постановник — Олексій Єсаков

Оператор-постановник — Артем Васильєв

Виконавчі продюсерки — Наталія Нікіфорова та Ілона Шнейдер

Продюсери фільму: Володимир Бородянський (ОУП), Дарія Легоні-Фіалко (ОУП, SPACE Production) та Катерина Ласкарі (SPACE Production).

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