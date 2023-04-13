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Прем’єра документального фільму Мистецтво на війні – дивіться 15.04.2023 на СТБ

13.04.2023

Не пропустіть прем’єру документального фільму – дивіться онлайн Мистецтво на війні 15.04.2023 на СТБ!
 

Новий документальний фільм розповість про культурний фронт України, на якому робиться усе можливе, аби про ідентичність України дізнався весь світ. У фільмі ви почуєте історії про те, як українська культура та мистецтво вийшли на новий рівень. Не пропустіть – дивіться онлайн документальний фільм Мистецтво на війні 15.04.2023 на СТБ.

Video: Прем’єра документального фільму Мистецтво на війні – дивіться 15.04.2023 на СТБ


Прем’єра документального фільму Мистецтво на війні – дивіться 15.04.2023 на СТБ

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