Прем’єра документального фільму Мистецтво на війні – дивіться 15.04.2023 на СТБ

Не пропустіть прем’єру документального фільму – дивіться онлайн Мистецтво на війні 15.04.2023 на СТБ!



Новий документальний фільм розповість про культурний фронт України, на якому робиться усе можливе, аби про ідентичність України дізнався весь світ. У фільмі ви почуєте історії про те, як українська культура та мистецтво вийшли на новий рівень. Не пропустіть – дивіться онлайн документальний фільм Мистецтво на війні 15.04.2023 на СТБ.