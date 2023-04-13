Паска за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор та суддя «МастерШеф. Професіонали»-4 на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом Паски! Якщо ще не визначились, за яким рецептом робити випічку цього року, зберігайте! Паска за рецептом Ектора Хіменеса-Браво — в матеріалі STB.UA.

«Великдень вже на носі, а тому час визначитись, які пасочки готувати цього року», — зазначає шеф-кухар.

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Інгредієнти:

Борошно — 600 грамів;

Яйця (жовтки) — 3 шт.;

Молоко — 300 мл;

Вершкове масло — 180 грамів;

Цукор — 180 грамів;

Сухі дріжджі — 8 грамів (або 24 грами живих дріжджів);

Сіль — 1/2 ч.л.;

Сухофрукти (родзинки) — 150 грамів;

Апельсин (цедра) — 1 шт.;

Ванільний цукор — 1 ч.л.;

Апельсиновий фреш — 120 мл;

Міцний алкоголь (бренді, ром, віскі) — 50 грамів.

Меренга:

Яйця (білки) — 100 грамів;

Цукрова пудра — 100 грамів;

Цукор — 100 грамів.

Спосіб приготування:

«Врятував білки, які залишись після приготування тіста. Готуємо меренгу так:

Білки + цукор, ставимо на водяну баню;

Перемішуємо суміш до розчинення пудри;

Збиваємо меренгу на повільній швидкості міксером, поступово збільшуючи її та додаючи пудру.

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Залити сухофрукти апельсиновим фрешем, додати міцний алкоголь та поставити на вогонь, закип’ятити та проварити. Готуємо опару. У тепле молоко висипати дріжджі та цукор, перемішати та поставити в тепле місце на 7-10 хв до утворення густої дріжджової шапочки. В окремій мисці збити жовтки із сіллю, цукром та ванільним цукром до пишної світлої маси. Додати розм’якшене вершкове масло і цедру апельсина, добре збити. В масу додати опару, що підійшла, і перемішати. Далі частинами ввести просіяне борошно, замішувати лопаткою, тісто виходить як густа сметана. Накрити та поставити в тепле місце на 40-60 хвилин до збільшення у 2 рази. Додати сухофрукти, перемішати, накрити плівкою і залишити в теплі ще на 30-40 хвилин. Форми для випічки змастити олією. Готове тісто розкласти по формам (форму заповнювати тістом на 1/3 ) і залишити в теплі для підйому на 1 годину. Випікати паски в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 15 хвилин, далі зменшити температуру до 160 та випікати ще 15 хвилин. Після 20 хвилин можна накрити паски фольгою, щоб не підгорів верх. Готовність перевірити сухою зубочисткою.

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