Паска за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор та суддя «МастерШеф. Професіонали»-4 на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом Паски! Якщо ще не визначились, за яким рецептом робити випічку цього року, зберігайте! Паска за рецептом Ектора Хіменеса-Браво — в матеріалі STB.UA.
«Великдень вже на носі, а тому час визначитись, які пасочки готувати цього року», — зазначає шеф-кухар.
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Інгредієнти:
- Борошно — 600 грамів;
- Яйця (жовтки) — 3 шт.;
- Молоко — 300 мл;
- Вершкове масло — 180 грамів;
- Цукор — 180 грамів;
- Сухі дріжджі — 8 грамів (або 24 грами живих дріжджів);
- Сіль — 1/2 ч.л.;
- Сухофрукти (родзинки) — 150 грамів;
- Апельсин (цедра) — 1 шт.;
- Ванільний цукор — 1 ч.л.;
- Апельсиновий фреш — 120 мл;
- Міцний алкоголь (бренді, ром, віскі) — 50 грамів.
Меренга:
- Яйця (білки) — 100 грамів;
- Цукрова пудра — 100 грамів;
- Цукор — 100 грамів.
Спосіб приготування:
«Врятував білки, які залишись після приготування тіста. Готуємо меренгу так:
- Білки + цукор, ставимо на водяну баню;
- Перемішуємо суміш до розчинення пудри;
- Збиваємо меренгу на повільній швидкості міксером, поступово збільшуючи її та додаючи пудру.
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- Залити сухофрукти апельсиновим фрешем, додати міцний алкоголь та поставити на вогонь, закип’ятити та проварити.
- Готуємо опару. У тепле молоко висипати дріжджі та цукор, перемішати та поставити в тепле місце на 7-10 хв до утворення густої дріжджової шапочки.
- В окремій мисці збити жовтки із сіллю, цукром та ванільним цукром до пишної світлої маси. Додати розм’якшене вершкове масло і цедру апельсина, добре збити.
- В масу додати опару, що підійшла, і перемішати.
- Далі частинами ввести просіяне борошно, замішувати лопаткою, тісто виходить як густа сметана. Накрити та поставити в тепле місце на 40-60 хвилин до збільшення у 2 рази.
- Додати сухофрукти, перемішати, накрити плівкою і залишити в теплі ще на 30-40 хвилин.
- Форми для випічки змастити олією.
- Готове тісто розкласти по формам (форму заповнювати тістом на 1/3 ) і залишити в теплі для підйому на 1 годину.
- Випікати паски в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 15 хвилин, далі зменшити температуру до 160 та випікати ще 15 хвилин.
- Після 20 хвилин можна накрити паски фольгою, щоб не підгорів верх. Готовність перевірити сухою зубочисткою.
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