Коли Чистий четвер 2023?

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Чистый четверг 2023

12.04.2023

Останній тиждень Великого посту, який ще звуть Страсною седмицею, несе особливе значення перед Ведикоднем 2023. Кожен день тижня має свою назву Великий понеділок, Великий вівторок, Чистий четвер, Страсна п’ятниця. Чистий четвер 2023 припадає на 13 квітня. Дізнайтеся більше про цей день у нашому матеріалі!

свічки у церкві
У Великий четвер християни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, а також встановив таїнство Євхаристії. У цей день проводиться літургія, а всі віруючі відправляються до церкви.

Чистий четвер здавна є символом очищення духовного і фізичного. Саме у Страсний четвер прийнято проводити генеральне прибирання, прання, а також здійснювати всі приготування до світлого свята Великодня.

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Вважається, що купання до сходу сонця у Великий четвер зміцнить здоров’я, прибирання допоможе не тільки очистити будинок від непотрібних речей, але й позбавить негативної енергетики, а свічка, принесена з церкви, стане потужним оберегом житла.

Варто пам’ятати, що все великодні приготування треба здійснювати з добрими і чистими помислами, тоді у вашому домі пануватимуть гармонія, мир і затишок!

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