Допомога маленьким українцям від бренду «Наша Ряба» та благодійного фонду «МХП-Громаді»

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Бренд «Наша Ряба» та благодійний фонд «МХП-Громаді» передають дитяче харчування малюкам, які потребують цього найбільше. Сьогодні близько 2 тисяч баночок доставили в Черкаську обласну дитячу лікарню, приблизно для 45 малюків.

Благодійники розповідають, що підтримували українців численими благодійними проектами. Одним з таких проектів стало забезпечення малюків з дитячих будинків та лікарень дитячим харчуванням з курочки на період складної зими. Таку допомогу отримали Черкаська дитяча лікарня, Сумський та Запоріжський дитячі будинки, Тернопільський центр реабілітації, а ще близько 120 сімей, які потребували підтримки.

Ця благодійна акція демонструє людям, які опинились в складних життєвих обставинах, що вони не самі, що є ті, которі готові прийти на допомогу і підтимати їх.

Бренд «Наша Ряба» та благодійний фонд «МХП-Громаді» розповідають, що станном на зараз передали вже близько 27 000 баночок дитячого харчування малюкам із різних куточків України. Кажуть, це навіть не допомога, а справжній поклик серця.