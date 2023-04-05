Великдень 2023: заварна паска – рецепт покроковий

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Заварна паска: рецепт покроково

05.04.2023

Великдень у 2023 році православні відзначають 16 квітня, в неділю. Найсвітліше релігійне свято не обходиться без обов’язкового атрибута — паски. Тісто заварної паски заливається гарячим молоком, завдяки чому довго не черствіє. Читайте покроковий рецепт приготування від «Страва честі» в нашому матеріалі.

Більше на тему: Рецепти пасок в мультиварці

заварная пасха рецепт

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно — 9 ст.
  • Яйця — 10 шт.
  • Цукор — 1/2 ст.
  • Свіжі дріжджі — 30 г
  • Розтоплене вершкове масло — 3/4 ст.
  • Молоко — 1/2 ст.
  • Родзинки — 100 г
  • Цукати або нарізана курага — 100 г
  • Сіль — дрібка
  • Рослинна олія для змащування

Для глазурі та прикрашання:

  • Яєчний білок — 1 шт.
  • Цукрова пудра — 150 г
  • Лимонний сік — 2 ст. л.
  • Горіхи або кондитерська посипка

Спосіб приготування:

  1. Просійте 1,5 склянки борошна. Доведіть молоко до кипіння. Відлийте в окрему ємність 2 столових ложки. Молоко, що залишилося, не припиняючи помішувати, влийте в миску з просіяного борошном. Дайте охолонути до кімнатної температури.
  2. Розведіть дріжджі у відлитому молоці. Додайте до завареного борошна і перемішайте. Дайте постояти в теплому місці.
  3. Розділіть яйця на білки і жовтки. Жовтки розітріть з цукром, а білки збийте до утворення піни. Отримані суміші додайте до тіста і перемішайте. Залиште в теплому місці, поки не підніметься знову.
  4. Влийте в тісто розтоплене масло, сіль і додайте борошно, що залишилося, попередньо просіяне. Замісити тісто. Додайте на свій смак родзинки, курагу або цукати. Перемішайте.
  5. Викладіть тісто в змащені маслом формочки, заповнюючи їх на дві третини об’єму. Дати постояти, поки тісто не підніметься.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте заварну паску протягом 50—60 хвилин.
  7. Тим часом приготуйте глазур: збийте білок з цукровою пудрою і лимонним соком. Покрийте теплі паски глазур’ю. Прикрасьте кондитерською посипкою, фігурками або горішками.

Більше на тему: Рецепт простої паски

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