Starlink: як підключитися в Україні

Як підключити Starlink?
Україна вже отримала доступ до StarLink. Тож українців цікавить, як підключити StarLink для зв’язку. Як працює супутниковий інтернет? Де придбати Starlink і за якою ціною? Більше читайте в матеріалі STB.UA.
Що таке Starlink?
Starlink створено компанією SpaceX під керівництвом Ілона Маска. Супутникова система призначена для доступу до Інтернету у різних куточках Землі. Працює через через супутники зв’язку, які розташовані на низькій навколоземній орбіті (близько 500 км. над поверхнею).Starlink не залежить від загальної інтернет-інфраструктури.
Де знайти StarLink:
Замовити Starlink можна на офіційному сайті компанії StarLink. Спочатку потрібно зареєструватися, заповнити форму замовлення та вказати адресу одержувача.
Всі заявки обробляються почерзі.
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Скільки коштує StarLink
За один комплект Starlink необхідно заплатити $500. У наборі є спеціальний термінал для прийому сигналу, Wi-Fi маршрутизатор, а також з’єднувальні кабелі та кріплення для підключення до мережі. Проте з 24 серпня Україна одержала спеціальну ціну: абонентську плату $60 та $385 за обладнання. Зменшена ціна діятиме до наступного перегляду тарифної політики.
У пакет підключення входить термінал (антена), Wi-Fi-роутер та кабель завдовжки 30 метрів.
Швидкість інтернету від StarLink
Швидкість даного інтернету близько до 191 Мбіт/с з можливою затримкою сигналу від 20 до 40 мілісекунд.
Як підключити StarLink:
- Головну антену поставте на вулиці, аби вона з’єдналася з супутником. Скористайтеся спеціальним штативом для стійкості.
- Далі необхідно підключити антену до терміналу за допомогою кабелю, що є у комплекті.
- Підключити термінал до електромережі.
- Встановити на свій смартфон або планшет програму Starlink із Google Play або AppStore.
- Дотримуючись інструкцій у програмі, приєднатися до супутникового інтернету.
Photo: SpaceX
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