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Прем’єра Ранок у великому місті 2023 – дивіться з 28 березня на СТБ

24.03.2023

Не пропустіть повернення ранкового шоу Ранок у великому місті 2023 – прем’єру дивіться з 28 березня на СТБ!

Цього року на ранкову програму чекають зміни. Раніше шоу Ранок у великому місті виходило на телеканалі ICTV, а тепер його показуватимуть на найрейтинговіших каналах країни. Ведучі СТБ, Нового каналу й ICTV об’єдналися, аби щоранку бути поруч з українцями, викликати усмішку, вселяти віру у власні сили, наповнювати любов’ю та наближати перемогу ще на один ранок. Не пропустіть – дивіться прем’єру ранкового шоу Ранок у великому місті 2023 з 28.03.2023 на СТБ.

Video: Ранок у великому місті 2023 – дивіться з 28 березня на СТБ


Прем'єра – Ранок у великому місті 2023 розпочнеться вже 28 березня на СТБ. Дивіться нові випуски Ранок у великому місті 2023

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