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Як підключити Starlink?

21.03.2023

Україна вже отримала доступ до StarLink. Тож українців цікавить, як підключити StarLink для зв’язку. Як працює супутниковий інтернет? Де придбати Starlink і за якою ціною? Більше читайте в матеріалі STB.UA

Starlink: як підключитися в Україні

Що таке Starlink?

Starlink створено компанією SpaceX під керівництвом Ілона Маска. Супутникова система призначена для доступу до Інтернету у різних куточках Землі. Працює через через супутники зв’язку, які розташовані на низькій навколоземній орбіті (близько 500 км. над поверхнею).Starlink не залежить від загальної інтернет-інфраструктури. 

Starlink: як підключитися в Україні

Де знайти StarLink:

Замовити Starlink можна на офіційному сайті компанії StarLink. Спочатку потрібно зареєструватися, заповнити форму замовлення та вказати адресу одержувача.

Всі заявки обробляються почерзі. 

Більше на тему: Повітряна тривога: як встановити та налаштувати застосунок

Скільки коштує StarLink

За один комплект Starlink необхідно заплатити $500. У наборі є спеціальний термінал для прийому сигналу, Wi-Fi маршрутизатор, а також з’єднувальні кабелі та кріплення для підключення до мережі. Проте з 24 серпня Україна одержала спеціальну ціну: абонентську плату $60 та $385 за обладнання. Зменшена ціна діятиме до наступного перегляду тарифної політики.

У пакет підключення входить термінал (антена), Wi-Fi-роутер та кабель завдовжки 30 метрів. 

Starlink: як підключитися в Україні

Швидкість інтернету від StarLink

Швидкість даного інтернету близько до 191 Мбіт/с з можливою затримкою сигналу від 20 до 40 мілісекунд.

Як підключити StarLink:

  1. Головну антену поставте на вулиці, аби вона з’єдналася з супутником. Скористайтеся спеціальним штативом для стійкості. 
  2. Далі необхідно підключити антену до терміналу за допомогою кабелю, що є у комплекті.
  3. Підключити термінал до електромережі.
  4. Встановити на свій смартфон або планшет програму Starlink із Google Play або AppStore.
  5. Дотримуючись інструкцій у програмі, приєднатися до супутникового інтернету.

Photo: SpaceX

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