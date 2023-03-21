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Останній лист коханого – дивіться на СТБ з 27.03.2023

21.03.2023

Не пропустіть нову мелодраму про брехню та справжнє кохання – дивіться серіал Останній лист коханого на СТБ з 27 березня!

Головна героїня нової мелодрами від СТБ 17 років жила з думкою, що її коханого більше немає на цьому світі. Але раптово вона отримала від нього останній лист , який поставив під сумнів його загибель. Чи дійсно головний герой мелодрами живий? Кому і для чого було вигідно приховувати всю правду? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться серіал Останній лист коханого на СТБ з 27.03.2023.

Video: Останній лист коханого – дивіться з 27.03.2023 (Анонс)


Останній лист коханого на СТБ вже 27.03.2023. Дивіться трейлер серіалу Останній лист коханого прямо зараз

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