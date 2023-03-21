Останній лист коханого – дивіться на СТБ з 27.03.2023
21.03.2023
Не пропустіть нову мелодраму про брехню та справжнє кохання – дивіться серіал Останній лист коханого на СТБ з 27 березня!
Головна героїня нової мелодрами від СТБ 17 років жила з думкою, що її коханого більше немає на цьому світі. Але раптово вона отримала від нього останній лист , який поставив під сумнів його загибель. Чи дійсно головний герой мелодрами живий? Кому і для чого було вигідно приховувати всю правду? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться серіал Останній лист коханого на СТБ з 27.03.2023.
Video: Останній лист коханого – дивіться з 27.03.2023 (Анонс)
Останній лист коханого на СТБ вже 27.03.2023. Дивіться трейлер серіалу Останній лист коханого прямо зараз