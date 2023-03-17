Благодійний захід Своя серед своїх відбувся на новій локації Зорі у Blockbuster Mall

Вони могли б бути ким завгодно, але ці жінки обрали стати лютими захисницями своєї країни. Цієї весни столичний Blockbuster Mall та організація Arm Women Now зібрали їх, щоби подарувати приємні емоції та відволікти за розмовами зі смаколиками, концертною програмою та лотереєю. Організатори кажуть – щасливі, що вперше за війну вдалося зібрати одночасно стільки захисниць і приділити їм заслужену увагу.