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Вихідні у березні 2023: чи будуть додаткові вихідні

16.03.2023

Перший місяць весни та довгоочікуване потепління. Українці з нетерпінням чекають на весняні вихідні, щоб відпочити. Чи будуть додаткові вихідні у березні 2023 року? І коли чекати на вільні від роботи дні — читайте у матеріалі STB.UA.

Вихідні у березні 2023: чи будуть додаткові вихідні

У березні на українців чекають офіційні вихідні дні, які припадають на суботу та неділю. Календарні вихідні: 4 та 5, 11 та 12, 18 та 19, 25 та 26 березня.

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Додаткових вихідних з нагоди державних свят у березні не передбачено. На період дії військового стану в Україні тимчасово призупинено норму Кодексу законів про працю України, за якою у разі, коли офіційне свято припадає на вихідний день, відбувається автоматичне перенесення вихідного на наступний будній день.

Вихідні дні у березні 2023 року

  • Загальна кількість календарних днів – 31 день.
  • Робочі дні у березні – 23 дні.
  • Вихідні дні у березні — 8 днів.

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