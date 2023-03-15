В Дніпрі відкрився реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

Інноваційний центр реабілітації для поранених військових RECOVERY відкрито у місті Дніпро. Це – перший центр національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. До кінця поточного року 10 центрів RECOVERY запрацюють у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській (2 центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. На проєкт RECOVERY засновники вже направили 11,5 млн доларів.

Центр RECOVERY є унікальним. Він споруджений за найвищими міжнародними стандартами. Тут установлено найсучасніше фізеотерапевтичне обладнання, зали фізичної реабілітації оснащені інноваційним обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотній зв’язок з пацієнтом. Комплекс тренажерів та апаратів для реабілітації покриває весь спектр можливих функціональних порушень пацієнтів (в тому числі – отриманих внаслідок мінно-вибухових травм), та на високому технологічному рівні допомагає відновлювати їх.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато постраждалих захисників та захисниць, які потребують подальшого лікування та реабілітації, потрапляють саме до прифронтового Дніпра. Реабілітація потрібна з першого дня, адже від своєчасно проведених реабілітаційних заходів залежать результати відновлення втрачених функцій та подальша якість життя пацієнтів.

В центрі RECOVERY у Дніпрі перші пацієнти вже проходять реабілітацію. Тут проведено ремонт відділення фізичної та реабілітаційної медицини, палати обладнані з урахуванням вимог інклюзивності. Встановлені багатофункціональні ліжка з електроприводом та меблями для комфортного та зручного перебування пацієнтів. Центр облаштований 30 ліжками, тож за рік понад 600 військових, які отримали поранення, зможуть отримати тут комплексну реабілітаційну допомогу.

У цілому ж реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY по всій країні зможуть отримати понад 11 тисяч пацієнтів на рік.

В перший день роботи центру RECOVERY у Дніпрі його відвідав бізнесмен і засновник проєкту Віктор Пінчук. Він зустрівся із військовими, які проходять реабілітацію, та лікарями.

Віктор Пінчук, засновник проєкту RECOVERY:

«Наші Герої ризикують власними життями, захищаючи свободу та майбутнє України. Для нас з моєю дружиною Оленою честь допомогти їм повернутись до повноцінного життя після поранень. Війна, на жаль, показала, що реабілітація та підтримка поранених військових стане важливою задачею на роки вперед. Це вимагає системного підходу та допомоги приватного сектору. Тому ми вирішили максимально швидко створити мережу найсучасніших реабілітаційних центрів по всій Україні на базі державних клінік.. Унікальність центрів RECOVERY – у синергії професіоналізму українських фахівців-реабілітологів та інноваційного обладнання, завдяки чому реабілітація в Україні вийде на абсолютно новий рівень».

Алла Півник, Завідувачка реабілітації фізичної реабілітаційної медицини, керівниця мультидисциплінарної команди м. Дніпро:

“У нашому центрі RECOVERY з’явилося надсучасне обладнання, з віртуальною реальністю, обладнання, яке забезпечує зворотній зв’язок з пацієнтом. Функціональність нового обладнання – дуже різноманітна. Кожен апарат – це просто космічний корабель! Це безумовно дозволить більш ефективно відновлювати тих, хто потребує реабілітації. Реабілітація – це про життя. Це про функціональність. Це про незалежність і самостійність”.

Про проєкт RЕCOVERY

RECOVERY (англ.) – відновлення, повернення до життя.

Більше на тему: Starlight Media реалізує стратегію з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни та закликає бізнес долучитись

Англійську назву проєкту RECOVERY обрано не випадково. Саме у Лондоні 28 червня 2022 року подружжя українських філантропів Віктора та Олени Пінчуків представило на аукціоні Christie’s відому скульптуру «Мавпа із повітряних куль (пурпурна)» американського художника Джеффа Кунса.

Скульптура була продана за 11,5 млн. доларів. Всі ці кошти спрямовані Віктором та Оленою на проект RECOVERY, який включає: створення національної мережі реабілітаційних центрів для важкопоранених, реабілітацію військових у партнерських клініках, складне протезування військових, а також міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів та інше.

Протягом 2023 року національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY включатиме 10 центрів на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській (2 центри), Київській, Львівській, Одеській (2 центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. В якості партнерських закладів обрано основні госпітальні бази в цих регіонах для надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям. В окремих закладах реабілітаційні відділення створюються з нуля, в більшості – в рамках проекту збільшуватиметься потужність відділень та ліжковий фонд.

Понад 11 тисяч пацієнтів на рік зможуть отримати реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ