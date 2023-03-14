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Незламним українським жінкам присвячується: телеканал СТБ готує до ефіру новий проєкт «Позивний «Надія»

14.03.2023

Війна змусила всіх нас відкласти звичайні справи, аби стати щитом, захистом, допомогою, а для когось і останньою надією. Допоки Україна відстоює свою свободу в боротьбі зі злом, українські жінки роблять все, щоб якнайшвидше наблизити нашу перемогу: стоять на «нулі», рятують життя в гарячих точках, невпинно працюють та тримають тил. 19 березня в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем‘єра проєкту власної розробки – «Позивний «Надія». Щонеділі о 22:00 дивіться надихаючі історії жінок, чия сила і незламність міцніші за зброю.

Телеканал СТБ готує до ефіру новий проєкт «Позивний «Надія»

Ведуча проєкту — Надя Матвєєва. 

«Це проєкт про незламність нашої нації і жіноче обличчя війни. Кожна історія — про свідомий вибір жінки захищати Україну: рятуючи поранених, допомагаючи дітям, приймаючи пологи у бомбосховищі, працюючи на інформаційному фронті або ставши до лав ЗСУ. Кожна з наших героїнь гідна носити позивний «Надія», адже в надскладних умовах війни власним прикладом дарує віру і впевненість у перемозі над ворогом», — розповідає Надя Матвєєва.

У кожному випуску проєкту ведуча зустрінеться з однією з героїнь, аби разом розказати глядачам, чим вона займалася до війни і як виглядає її фронт сьогодні.

«Віра — акушерка Чернігівського пологового будинку. 42 дні не полишала свого робочого місця у бомбосховищі, де разом з колегами приймала пологи. Наталя — львівська провідниця. Залишивши своїх донечок сестрі у Львові, вона стала порятунком для тисячів дітей та жінок, які вимушені були виїжджати з країни на евакуаційних потягах. Вони, як і інші героїні нашого проєкту, вважають, що просто роблять свою справу, але це героїчні жінки, якими має пишатися вся країна», — ділиться Матвєєва

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Зйомки проєкту розпочалися у січні 2023 року і ще тривають. Директорка творчої студії Анна Калина відзначає, що «Позивний «Надія» це не студійні інтерв‘ю, а щемливі, іноді дуже болісні, але завжди надихаючі зустрічі на місці подій. В кожному випуску ведуча відправляється туди, де проходив особистий фронт героїні випуску: у шелтер для внутрішньо переміщених осіб, у зруйновану рашистами сільську школу, у вагон евакуаційного потягу. Команда проєкту пройшла рятівним маршрутом у бомбосховище пологового будинку та вчилася тампонувати рану, що кровоточить.

«Усі історії дуже різні, як і наші жінки. Та є між ними дещо спільне — жодна із них не визнає себе героїнею. Хоча на запитання: «Чому не рятувалася він небезпеки, не виїжджала разом з дітьми, а, попри ризик для життя та здоров’я, обрала обов’язок?», кожна відповідає: «Хто, якщо не я?». Це історії про велику самопожертву, про переоцінку цінностей та зміщення пріоритетів, а через це — і доль жінок. Про плани, які зруйнувала війна, втрати та надбання воєнного часу І, попри все, про величезну надію і мрії, які неодмінно здійсняться після нашої перемоги!» — розповідає Анна Калина.

Проект створено з вдячністю кожній українській жінці, яка щодня наближає перемогу.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Анастасія Бондаренко

Головна режисерка — Анастасія Верхова

Продюсерка — Ольга Шейко

Директорка творчої студії — Анна Калина

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Video: Телеканал СТБ готує до ефіру новий проєкт «Позивний «Надія»

Проєкт Позивний Надія виходить 19 березня в ефірі телеканалу СТБ. Прем‘єра проєкту власної розробки – «Позивний «Надія». Щонеділі о 22:00 дивіться на СТБ

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