Як обрати шампунь і на що звертати увагу при виборі

Професійний, аптечний чи натуральний — який шампунь обрати

Шампуні з мас-маркету не дають потрібного ефекту та розчаровують результатом, але чим їх замінити? Стиліст радить професійні лінійки, подруга намовляє перейти на натуральну косметику, а в інтернеті стільки захоплених відгуків до аптечних засобів. Що ж обрати? Не турбуйтеся, ми допоможемо розібратися в особливостях кожного шампуню і ви зможете легко підібрати вдалий продукт.

Чому варто спробувати професійний догляд?

Професійні шампуні для волосся — це шанс отримати ефект сяйного шовку як у рекламі чи як після візиту у салон краси. Вони чудово підходять і для використання професіоналами, і для домашнього догляду, щоб зберегти результат після доглядальної процедури.

Особливість. Хоча профзасоби дбають про шкіру голови, все ж їхня головна турбота — неймовірний вигляд волосся. Саме тому вони чудово підходять для делікатного очищення освітленого волосся, відновлення після пошкоджень, зміцнення та розгладження. У поєднанні з маскою чи бальзамом професійний шампунь робить волосся важким, міцним, гладким і шовковистим.

Склад. Формули професійної косметики розробляють з підвищеною уважністю, використовуючи запатентовані компоненти й інноваційні технології. Основою зазвичай є делікатні ПАР, які змивають себум і стайлінг без значного порушення балансу шкіри голови. Крім очищувальних компонентів, засіб містить активні речовини для догляду у високій концентрації. Це може бути кератин, різноманітні протеїни, екстракт шовку, гіалуронова кислота — всі вони спрямовані на відновлення, зволоження та візуальну реставрацію волосся.

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Кому підійде аптечний шампунь?

Як можна здогадатись з назви, раніше аптечні косметичні засоби продавались лише в аптеці відповідно до рекомендацій спеціаліста. Утім, для зручності клієнтів зараз їх можна придбати у багатьох офлайн і онлайн магазинах косметики. Відрізнити аптечні продукти легко за лаконічним пакуванням, зазвичай у білих тонах, і точним описом призначення.

Особливість. Аптечні шампуні зазвичай вирізняються тим, що мають своєрідні лікувальні властивості. Саме тому їх доцільно використовувати у випадку проблем зі шкірою голови: почервоніння, висипи, подразнення, лупа, надмірна жирність. Завдяки ретельно розробленій і протестованій формулі аптечні засоби можуть нормалізувати стан шкіри і відповідно покращити волосся. Також вони чудово підходять для людей з підвищеною чутливістю чи схильністю до алергій.

Склад. Шампуні цієї категорії зазвичай мають високу ефективність і дуже активну дію, тому не підходять для постійного використання. Їхньою базою є дуже делікатні очищувальні речовини, які розчиняють себум і бруд, але дбають про збереження захисного ліпідного бар’єра. Також вони містять компоненти для нормалізування стану шкіру голови. Найчастіше це запатентовані комплекси, амінокислоти, екстракти рослин у високій концентрації, ментол, кофеїн, антибактеріальні речовини. Вони водночас дбають і про зміцнення волосся від самих коренів.

Чим особливі натуральні засоби?

Останніми роками популярною стає натуральна косметика, яка перейшла від рівня hand-made до сертифікованих формул і ефективних засобів. Вона відрізняється не лише складом і впливом на волосся, а й загальною концепцією, світоглядом, підходом до створення продуктів.

Особливість. Під час виготовлення таких шампунів використовують натуральні, органічні речовини, що мають підтверджене етичне походження. Також виробники натурзасобів з повагою ставляться до природи, тому не тестують продукцію на тваринах, намагаються мінімізувати свій вплив на екологію й економлять ресурси. Тож очевидно, що така косметика буде ідеальним варіантом для екосвідомих людей, веганів, вегатеріанців і тих, хто симпатизує їхнім поглядам. Крім цього, натуральні шампуні здатні позитивно вплинути на тонке, слабке від природи волосся, що обтяжується від професійного догляду.

Склад. Головними компонентами таких засобів є дуже м’які очищувальні речовини рослинного походження у поєднанні з натуральними оліями та екстрактами. Найчастіше можна побачити варіанти з олією кокоса чи какао для зволоження, з ментолом для свіжості, екстрактом кропиви для зміцнення, розмарином і чайним деревом для усунення жирності. Через свою натуральність, ці компоненти працюють менш активно, але за тривалого використання здатні надати хороший ефект. Особливо помітний їхній позитивний вплив на шкіру голови.

Тож, тепер ви знаєте значно більше про шампуні різних категорій. Залишилось визначитись, чого саме ви очікуєте від нового засобу, і гайда обирати свій новий улюблений продукт!

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