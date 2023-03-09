Аукціон «Пророки Перемоги», до Дня народження Тараса Шевченка.

Особливий івент до Дня народження Тараса Шевченка відбувся у столиці. Проте не лише згадували митця, а й збирали кошти для Бригади Буревій Нацгвардії. Організатори кажуть, що на проведення івенту надихнули поранені бійці у шпиталях. Волонтери влаштовували їм майстер-класи арт-терапії. А цього дня роботи воїнів, і роботи професійних митців, продали з аукціону. Особливий настрій івенту також додали покази моделей в арт-обладунках Валькірії, а також виступи артистів з пронизливими піснями.