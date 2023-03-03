Вихідні у березні 2023: чи будуть додаткові вихідні
Перший місяць весни та довгоочікуване потепління. Українці з нетерпінням чекають на весняні вихідні, щоб відпочити. Чи будуть додаткові вихідні у березні 2023 року? І коли чекати на вільні від роботи дні — читайте у матеріалі STB.UA.
У березні на українців чекають офіційні вихідні дні, які припадають на суботу та неділю. Календарні вихідні: 4 та 5, 11 та 12, 18 та 19, 25 та 26 березня.
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Додаткових вихідних з нагоди державних свят у березні не передбачено. На період дії військового стану в Україні тимчасово призупинено норму Кодексу законів про працю України, за якою у разі, коли офіційне свято припадає на вихідний день, відбувається автоматичне перенесення вихідного на наступний будній день.
Вихідні дні у березні 2023 року
- Загальна кількість календарних днів – 31 день.
- Робочі дні у березні – 23 дні.
- Вихідні дні у березні — 8 днів.
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