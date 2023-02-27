Starlink: як підключитися в Україні

Як підключити Starlink?

Україна вже отримала доступ до StarLink. Тож українців цікавить, як підключити StarLink для зв’язку. Як працює супутниковий інтернет? Де придбати Starlink і за якою ціною? Більше читайте в матеріалі STB.UA.

Що таке Starlink?

Starlink створено компанією SpaceX під керівництвом Ілона Маска. Супутникова система призначена для доступу до Інтернету у різних куточках Землі. Працює через через супутники зв’язку, які розташовані на низькій навколоземній орбіті (близько 500 км. над поверхнею).Starlink не залежить від загальної інтернет-інфраструктури.

Де знайти StarLink:

Замовити Starlink можна на офіційному сайті компанії StarLink. Спочатку потрібно зареєструватися, заповнити форму замовлення та вказати адресу одержувача.

Всі заявки обробляються почерзі.

Більше на тему: Повітряна тривога: як встановити та налаштувати застосунок

Скільки коштує StarLink

За один комплект Starlink необхідно заплатити $500. У наборі є спеціальний термінал для прийому сигналу, Wi-Fi маршрутизатор, а також з’єднувальні кабелі та кріплення для підключення до мережі. Проте з 24 серпня Україна одержала спеціальну ціну: абонентську плату $60 та $385 за обладнання. Зменшена ціна діятиме до наступного перегляду тарифної політики.

У пакет підключення входить термінал (антена), Wi-Fi-роутер та кабель завдовжки 30 метрів.

Швидкість інтернету від StarLink

Швидкість даного інтернету близько до 191 Мбіт/с з можливою затримкою сигналу від 20 до 40 мілісекунд.

Як підключити StarLink:

Головну антену поставте на вулиці, аби вона з’єдналася з супутником. Скористайтеся спеціальним штативом для стійкості. Далі необхідно підключити антену до терміналу за допомогою кабелю, що є у комплекті. Підключити термінал до електромережі. Встановити на свій смартфон або планшет програму Starlink із Google Play або AppStore . Дотримуючись інструкцій у програмі, приєднатися до супутникового інтернету.

Photo: SpaceX

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ