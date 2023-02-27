Руслан Квінта запрошує маленьких українців-вокалістів на фестиваль в Іспанії

Переможець отримає авторську пісню та грошовий приз

Відомий український композитор, музичний продюсер Національного відбору на «Євробачення» та відомих вокальних телепроєктів Руслан Квінта оголосив кастинг на міжнародний дитячий пісенний фестиваль United Kids Festival. Кастинг триватиме до 15 березня включно. Фестиваль відбудеться 2-3 травня в Аліканте, Іспанія.

United Kids Festival вкотре об’єднає талановитих і креативних дітей з різних країн та створить простір для знайомства з різними культурами. Окреме завдання United Kids Festival – підтримати українських дітей, котрі через війну були вимушені покинути власні домівки і знайшли прихисток в Європі.

«Як засновник фестивалю, я роблю все від мене залежне, аби дати маленьким талановитим вокалістам можливість бути почутими та здійснювати свої мрії навіть в такі складні для всіх нас часи. Адже саме за дітьми наше щасливе та успішне майбутнє», – говорить Руслан Квінта.

Програма фестивалю передбачає 2 дні інтенсивного розвитку та розваг, спілкування та обміну досвідом. Вона складатиметься з 3 етапів:

прослуховування усіх заявок музичним продюсером і відбір 30 найкращих;

виступ 30 учасників (по 10 у кожній категорії) перед членами журі та визначення фіналістів;

гала-концерт із виступами 9 фіналістів (по 3 з кожної категорії) та оголошення переможців.

Категорії, в яких змагатимуться юні вокалісти:

Kids (5-9 років)

Juniors (10-13 років)

Teenagers (14-18 років).

У конкурсі передбачено 3 призових місця, які отримають Кубок фестивалю, грошові призи у розмірі 500 € та інші приємні подарунки від організаторів.

Але головна інтрига – хто стане володарем Гран-прі фестивалю. Він визначається членами журі тільки серед перших місць у кожній з категорій та отримає від Руслана Квінти авторську пісню і ще 500€ (додатково до грошової нагороди за призове місце у своїй категорії). Крім того, володар Гран-прі доєднається до членів журі під час наступного фестивалю.

Нагадаємо, минулого року United Kids Festival успішно пройшов влітку у Болгарії та восени в Польщі. Участь у фестивалі в якості членів журі і запрошених зіркових гостей брали як українські, так і зарубіжні артисти: Катерина Бужинська, TAYANNA, Влад Зеленський, Олександра Заріцька (KAZKA), Теодора Орешенська, Лана Павлова, George Kostadinov, Alekseev.

Хто стане журі цьогоріч – United Kids Festival оголосить зовсім скоро.

Слідкуйте за оновленням інформаціі на офіційній сторінці фестивалю в Instagram.

Подати заявку на кастинг можна на сайті фестивалю або взяти участь в онлайн-кастингу.

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