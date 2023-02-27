Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

Денний макіяж здатний зробити обличчя більш виразним і підкреслити природну красу. Щоб макіяж був не лише привабливим, а й модним, важливо знати його тенденції. Які тренди у денному макіяжі будуть найактуальнішими у 2023 році? Дізнайтесь у матеріалі STB.UA.

Повсякденний макіяж може скоригувати та освіжити обличчя. Головним трендом 2023 залишається природний макіяж. Його основне завдання – забезпечити ідеальний тон шкіри, підкреслюючи при цьому очі, губи чи брови.

Як зробити денний макіяж?

Нанесіть основу під макіяж або зволожуючий крем; Скористайтеся консилером на проблемні ділянки шкіри, замазавши якісь прищики чи кола під очима; Тепер ви можете сміливо наносити тональну основу, BB- або СС-крем. Також не обійдеться без скульптора. Підкресліть головні ділянки обличчя, щоб вони виглядали більш виразно. Наносьте скульптор на найглибші місця, наприклад під вилицею. Це допоможе затемнити природні тіньові ділянки. Закріпіть пудрою. Промалюйте рухливу складку повік нюдовими тінями. Можна вивести темнішими тонами у скроневу зону. Таким чином ви витягнете свій погляд і створите ефект ліфтингу. Не забувайте про вії та промальовування брів. Нагадаємо, що зачесані брови все ще улюблені світовими селебріті. Для того, щоб макіяж протримався весь день, закріпіть його спреєм для фіксації макіяжу.

Тренди денного макіяжу 2023

Нюдовий макіяж 2023

За допомогою нюдового макіяжу можна створити свіжий і сяючий образ, а оточуючі будуть задаватися питанням, чи ви нафарбовані зовсім.

Хайлайтер із рум’янами

Блиск залишається в моді. Хайлайтером можна підкреслити вилиці, лоб та середину підборіддя. Такий макіяж додасть вашій шкірі небувалого сяйва та свіжості. Також на прилавках є універсальні продукти, які відразу поєднують у собі рум’яна і хайлайтери. Відтінки — на будь-який смак.

Найчастіше теплі та персикові вважаються літніми. Ваше обличчя немов поціловане сонцем.

А ось глибокі фіолетово-коричневі — це осінньо-зимові кольори, які додають образу свіжості, наче ви повернулися з прогулянки морозним днем.

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Акцент на губи

Красивий матовий фініш повертається до моди. Червоний, цегляний, помаранчевий підтон або холодна фуксія. Такі помади знову вриваються у світ б’юті. Головне правило: наважуючись в один день зробити акцент на губах, постарайтеся мінімізувати витрати туші та тіней на очах. Таким чином ви позбавите свій макіяж тяжкості та перенасиченості. А сам образ буде схожим на повсякденний, а не вечірній.

Не бійтеся пальцем розтушовувати натуральні відтінки губних помад. Виходьте сміливо за контур та створюйте ефект зацілованих губ.

Тіні для денного макіяжу

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