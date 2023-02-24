Позивний «Надія» 2023 – дивіться з 19 березня на СТБ
24.02.2023
Телеканал СТБ презентує новий проєкт – Позивний «Надія» 2023! Дивіться з 19 березня на СТБ!
Позивний «Надія» – проєкт про сильних і незламних жінок. З початком повномасштабного вторгнення їхні ролі в суспільстві змінилися. Зараз вони не тільки матері, доньки та дружини, а й сильні особистості, які щодня наближають нашу перемогу. Волонтерки, лікарки, освітянки, медійниці та захисниці – ви почуєте неймовірні історії жінок, які надихнуть вас та вселять у ваші серця надію. Дивіться проєкт Позивний «Надія» 2023 з 19 березня на СТБ.
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