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Позивний «Надія» 2023 – дивіться з 19 березня на СТБ

24.02.2023

Телеканал СТБ презентує новий проєкт – Позивний «Надія» 2023! Дивіться з 19 березня на СТБ!

Позивний «Надія» – проєкт про сильних і незламних жінок. З початком повномасштабного вторгнення їхні ролі в суспільстві змінилися. Зараз вони не тільки матері, доньки та дружини, а й сильні особистості, які щодня наближають нашу перемогу. Волонтерки, лікарки, освітянки, медійниці та захисниці – ви почуєте неймовірні історії жінок, які надихнуть вас та вселять у ваші серця надію. Дивіться проєкт Позивний «Надія» 2023 з 19 березня на СТБ.

Video: Позивний «Надія» – дивіться прем’єрний випуск 19.03.2023


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