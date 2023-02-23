Винищувачі F-16: характеристики винищувачів, які Польща може дати Україні
F-16 — маневрений, багатоцільовий винищувач, який добре зарекомендував себе в повітряних і наземних боях. Україна може отримати можливість керувати саме цими сучасними американськими винищувачами. Більше про F-16 та його характеристику — читайте у матеріалі STB.UA.
F-16 – американський винищувач четвертого покоління. Був побудований з використанням найновіших авіаційних технологій та випробуваних систем інших літаків, таких як F-15 та F-111. Має гарну маневреність і великий радіус дії. Може виявляти цілі у будь-яких погодних умовах. За свою десятирічну історію винищувач F-16 зарекомендував себе як найкращий військовий літак Повітряних Сил США. Перша згадка про бойовий виліт F-16 датується квітнем 1981 року. ВПС США та НАТО надають статистику офіційних повітряних перемог F-16, загальна кількість становить вісім разів. Такі результати були отримані під час роботи в Іраку та Балканах.
Характеристика винищувача F-16:
- Довжина: 15 метрів;
- Висота: 5 метрів;
- Екіпаж: 1 особа;
- Максимальна швидкість: 2+ Маха (1,500 метрів за годину);
- Розмах крила: 9,5 метра;
- Тягооснащеність: 1,1;
- Максимальна злітна вага: 21,7 тонн;
- Максимальна швидкість — 2120 км/год на висоті 12 200 м;
- Вага: 9,2 тис. кг.
F-16 також відрізняється наявністю спеціального купола, який забезпечує особливий кут видимості пілота під час повітряного бою, перспектива проведення безпечного катапультування за рахунок кута крісла на 30 градусів.
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F-16 використовується як:
- перехоплювач;
- бомбардувальник;
- штурмовик.
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Ціна F-16
Є кілька версій F-16. Тому назвати точну вартість винищувача складно. Однак вона може змінюватись від $35 000 000 до $55 000 000.
F-16 може включати таке озброєння:
- ракети типу повітря-повітря IM-7, Magic 2 та інші;
- ракети типу повітря-земля GM-45, Penguin тощо;
- некеровані бомби Mark 82, Mark 84;
- керовані бомби GBU-27.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 лише у координації з НАТО.
«Як це було кілька місяців тому в контексті МІГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватись і, ймовірно, передаватися відповідно до країн НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації», — сказав Моравецький.
Також Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що очікує на широку підтримку в США можливого рішення Нідерландів передати Україні винищувачі F-16, розповів він в інтерв’ю Delfi. Відповідаючи на запитання, чи Білий дім готовий дозволити Нідерландам постачання Україні винищувачів F-16, посол сказав: «Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники, — це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні вклади (в оборону), які наші союзники зробили для України».
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