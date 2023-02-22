Святкування українцями свята всіх закоханих – Дня святого Валентина в військовий час

Без любові – нікуди. Освідчитись у коханні, подарувати каблучку – цього Дня святого Валентина традиції не змінились. Співробітники столичного ресторану FrouFrou теж взялися дарувати гостям частину свого найпалкішого почуття. Кажуть, вклали у спеціальне святкове меню чимало любові. Романтичну атмосферу міста закоханих цього дня підкреслив ще й музичний супровід. І, звісно, куди ж без обов’язкового атрибута свята – валентинок, аби кожен міг забрати з собою частинку кохання. Попри важкі реалії, українцям не треба забувати про найважливіше. І підтримувати кохання яскравими моментами – теж необхідно, кажуть у ресторані FrouFrou.