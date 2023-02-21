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Презентація книги Джеймса Комі Вища вірність. Правда, брехня і лідерство. Спогади директора ФБР

21.02.2023

Навіть в умовах війни українські держслужбовці мають вчитися в досвідчених практиків – видатних політиків України, Європи та світу, упевнені в Київській школі державного управління імені Сергія Нижного. Тому влаштували презентацію книги директора ФБР Джеймса Комі. Засновники Школи Держуправління додають: аби вже зараз відновлювати державу, потрібно виховувати нову українську еліту, зокрема й завдяки створенню унікального комьюніті.

Video: Навіть в умовах війни українські держслужбовці мають вчитися в досвідчених практиків – видатних політиків України, Європи та світу, упевнені в Київській школі державного управління імені Сергія Нижного. Тому влаштували презентацію книги директора ФБР Джеймса Комі.


Засновники Школи Держуправління додають: аби вже зараз відновлювати державу, потрібно виховувати нову українську еліту, зокрема й завдяки створенню унікального комьюніті.

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