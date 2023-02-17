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Ініціатива Первомайського Молочно-консервного комбінату на підтримку дітей постраждалих від війни

17.02.2023

Від війни постраждало чимало дітей. Лікарня Святого Миколая у Львові прийняли близько 350 поранених діток та пролікували сотні-переміщених малюків.

Саме сюди Первомайський Молочно-консервний комбінат поставив Аналітичний аналізатор гемостазу, вартістю понад вісімсот тисяч грн. Придбали за результатами благодійної ініціативи, де з кожної проданої банки згущеного з малюком на пакуванні, гривня йшла на благочинність.

Первомайський МКК не зупинялось ані на день, аби підтримувати економіку, співробітників, українців і звісно ЗСУ. У компанії кажуть – допомагати разом з українцями приємно і почесно.

Video: Ініціатива Первомайського Молочно-консервного комбінату на підтримку дітей постраждалих від війни


Первомайський Молочно-консервний комбінат поставив Аналітичний аналізатор гемостазу, вартістю понад вісімсот тисяч гривень на підтримку дітей, які постраждали від війни

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