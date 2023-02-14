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День святого Валентина: історія свята

14.02.2023

Історія Дня святого Валентина дуже давня. Існує кілька легенд про те, ким же був святий Валентин і як з’явилося свято всіх закоханих. STB.UA коротко розповість, як виник найромантичніший день у році та чому його відзначають 14 лютого. Все про День святого Валентина читайте у матеріалі. 

День святого Валентина: історія свята

У 19 столітті почали святкувати найромантичніший день в році у багатьох країнах світу. І до сьогодні люди, які відзначають День святого Валентина, дарують коханим та близьким квіти, цукерки, іграшки, повітряні кульки і листівки у формі сердечка — валентинки.

Історія свята Дня святого Валентина

Згідно з одним з найпоширеніших переказів, Валентин був простим християнським священиком і жив в епоху Римської імперії. Він був молодим гарним хлопцем, мав добре та відкрите серце і ніколи не відмовляв у допомозі.

Валентин застав часи імператора Клавдія Другого, який видав указ про заборону одруження всім римським легіонерам. Правитель вважав, що таким чином воїни не думатимуть про дружин і дітей, а все життя присвятять доблесному служінню на благо імперії.

Але справжнє кохання неможливо заборонити будь-яким законом, тому солдати вінчалися зі своїми обраницями таємно. Допомагав їм у цьому ніхто інший як Валентин. Слава про нього рознеслася по всьому Риму та скоро Валентина взяли під варту.

День святого Валентина: історія свята

За однією версією, в ув’язненні у нього закохалася дочка тюремника, за іншою — сам Валентин мав до неї почуття. Але, так чи інакше, дівчина була сліпа та лише завдяки молитвам священика прозріла. Незважаючи на це, 14 лютого він все ж був страчений.

Інша легенда свідчить, що Валентин був єпископом у місті Піньятаро-Інтерамна та також був вбитий за наказом імператора того ж дня.

Коли почали святкувати День святого Валентина

День святого Валентина: історія свята

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Через роки Валентин був канонізований католицькою церквою, а у 496 році римський Папа Геласіус (Pope Gelasius I) оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

Серед європейців це свято прижилося, починаючи із 13 століття, а в США — з 18.

Валентинка — символ свята

День святого Валентина: історія свята

На День святого Валентина прийнято дарувати валентинки з віршами. Такі листівки у формі сердечка добре відомі як символічний подарунку у день закоханих. За однією з версій, першу валентинку відправив герцог Орлеанський, який сидів у в’язниці та від нудьги писав дружині любовні послання.

Зірка костюмованої мелодрами «Кріпосна» Інна Рощина відверто розповіла, з чим у неї асоціюється День святого Валентина:
«День закоханих — ще один привід сказати про свої почуття другій половинці. Зробити приємно тим, кого любиш. А для хлопців це новий привіт трішки розоритися у квітковій крамничці.  Звісно, посмішка улюбленої жінки того варта. Головне — дарувати своє кохання, відчувати себе коханим не тільки у День святого Валентина, а щодня! Усім цього бажаю від щирого серця!»

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