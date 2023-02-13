Григорій Решетник про перипетії учасниць проєкту «Холостяк», наступного головного героя і розлучення Добриніна та Квіткової

Незмінний ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетник дав ексклюзивне інтерв’ю KP.UA, у якому більше розповів про бурхливе обговорення 12 сезону, пошуки нового героя романтичного реаліті, а також прокоментував розлучення Нікіти Добриніна та Даші Квіткової. Більше — читайте далі.

Про проєкт «Холостяк»

Романтика – це те, що прагне зберегти у своїх стосунках та у своїй реальності кожна пара, хіба ні? Красиві побачення, неочікувані приємні сюрпризи, милі подарунки одне одному, квіти, теплі емоції. І — безумовне захоплення одне одним.

Звісно, протягом життя буденність нас поступово поглинає, на перший план виходять щоденні важливі справи, можуть виникнути різні погляди на певні речі, але початок стосунків – це про стовідсоткову романтику і яскравість емоцій. Проєкт «Холостяк» саме про це – про зародження кохання, тому ми хочемо надихати наших глядачів. Хочемо дати їм можливість хоча б на кілька годин відволіктися від власних проблем і поринути у світ, де вирує кохання і все тільки починається. А також нагадати, що будь-яка романтика – тільки в наших руках.

А заяви про те, що проєкт ідеалізує героя – це вже класика, яка завжди виникає чомусь після того, як учасниці або учасники побачили себе в ефірі. Коли дівчата і чоловіки беруть участь у проєкті, у них немає жодних претензій ані до Холостяка, ані до Холостячки. Вони насолоджуються процесом, ходять на побачення, будують стосунки, закохуються і відстоюють свою точку зору. А потім змінюють її — і у соцмережах розповідають зовсім інше. Як то кажуть, треба все робити в моменті. Якщо щось не влаштовує, треба про це сказати Холостяку на побаченні, а не після ефіру, коли пройшло багато часу. Так само, якщо щось не влаштовувало Алекса в дівчатах, йому треба було це сказати одразу, можливо, щось перепитати або вчинити по-іншому. А якщо ти вже зробив свій вибір, то неси за нього відповідальність, бо це твоє життя.

Це нормально, коли учасники реаліті хочуть виглядати кращими в очах глядачів, в очах самих себе і підвищити свою самооцінку. І це говорить про те, що вони не зупиняються в своєму розвитку. Але я — за чесність, відвертість, щоб всі претензії були в моменті, і в проєкті ми їм цю можливість даємо, адже у нас — реаліті.

Більше того, ми залишаємося найпопулярнішим, найобговорюванішим реаліті, про це щороку свідчать цифри перегляду, тому ми продовжимо показувати, як можна будувати стосунки, влаштовувати побачення, робити сюрпризи одне одному та створювати романтику. Адже побуту у нашому щоденному житті й так дуже багато.

Про наступного головного героя «Холостяка»

Кожен наш Холостяк – максимально відкритий до дівчат, максимально щирий у своїх діях, емоціях та вчинках. І максимально чесний у прагненні відшукати кохання саме на проєкті.

Якщо ж ми говоримо про рід занять, то тут команда орієнтується на запит аудиторії – які чоловіки надихають її в певний момент або приваблюють. І намагається задати планку, так би мовити. Так, був період, коли це був принц. А потім у четвертому сезоні, це був 2014 рік, у нас з’явився перший український Холостяк – львів’янин Костянтин Євтушенко, який одразу підкорив усю жіночу аудиторію не бізнесом, а чудовою українською мовою. За ним був футболіст Сергій Мельник – і люди нам писали: «А хто це, ніколи не чула про такого, що – не знайшли когось більш відомого?» (сміється). А потім був Нікіта Добринін, якого серед інших претендентів обрали саме наші глядачі.

Зараз ми також бачимо зміни у сприйнятті глядачами «головних героїв». Ідеальний образ українського чоловіка – вже точно не принц.

Тепер найбажаніший Холостяк для них – український військовий, який захищає нас кожного дня. Ми чуємо цей запит, і він відгукується з нашим внутрішнім бажанням стосовно того, яким би нам хотілося бачити наступний сезон.

Чи є альтернатива «Холостяку»

Відверто кажучи, альтернативи «Холостяку» і «Холостячці» на українському ТБ не існує, я можу про це впевнено сказати. Адже ці проєкти про справжні емоції, про рівне право вибору в стосунках, яке мають і чоловіки, і жінки. Аудиторія це відчуває і відповідає нам багаторічною любов’ю. Підтвердження цьому — і успіх кожного сезону, коли «Холостяк» або «Холостячка» по результатах теледивлення стає кращою програмою, і неймовірна залученість глядачів, бо вибір наших героїв обговорюють, без перебільшення, на кожному кроці. В топ-10 найпопулярніших запитів українців в Google за 2022 рік був лише «Холостяк», всі інші теми стосувалися війни.

Тому так, ми завжди в пошуках головних холостяків і холостячок, за яких українці будуть переживати як за самих себе. Тому якщо ви нас читаєте і готові зустріти свою половинку саме у нашому реаліті — заповнюйте анкети на сайті СТБ. Мріємо, щоб якомога швидше настала наша перемога над ворогом, щоб почати роботу над новою історією, адже виробництво саме цих проєктів дуже залежить від ситуації в країні.

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Про розлучення Нікіти Добриніна і Даші Квіткової

Зізнаюсь, що для мене новина про розлучення Даші та Нікіти стала величезною несподіванкою. Останнім часом ми рідко спілкувалися, але їхнє кохання зародилося на нашому проєкті, ми з Христиною були на їхньому весіллі, і в мене крається серце, коли таке стається. Я зараз не тільки про Дашу і Нікіту, а загалом про пари, будь-які, особливо коли вже є дітки. Та Даша і Нікіта демонструють дуже гідний приклад цивілізованого розставання – це викликає велику повагу.

Але через те, що хтось розстається, люди не мають розчаровуватися ані в коханні як такому, ані в інституті шлюбу, ані в пошуках своєї другої половинки та створенні сім’ї – і саме про це був мій пост. Так, я таке часто пишу, в моїй стрічці багато фото з дружиною та дітьми, багато роздумів на тему сімейних цінностей, то ж це точно не був рандомний допис, який міг би когось образити.

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