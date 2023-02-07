Магнітні бурі у лютому 2023: графік для метеозалежних людей

Графік магнітних бур на лютий 2023 року: як впоратися з поганим самопочуттям

У лютому будуть сильні магнітні бурі, які можуть відчути метеочутливі люди. Місяць розпочнеться одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарить по магнітному полю Землі. Редакція STB.UA ділиться графіком магнітних бур на лютий 2023 року. Він допоможе спланувати місяць та скоригувати плани.

Спалахи на Сонці здатні вплинути на самопочуття людей. Електромагнітні хвилі спалахів досягають Землі разом із радіацією. Це спричиняє хвилювання геомагнітного поля планети. А простою мовою це явище називають магнітна буря.

Магнітні бурі у лютому 2023 року:

5 лютого – сильна магнітна буря.

7 лютого – середня магнітна буря.

10 лютого – сильна магнітна буря.

15 лютого – слабка магнітна буря.

Геомагнітні хвилювання можуть вплинути на людей із хронічними захворюваннями. Люди зі свіжими та застарілими травмами, хворобами опорно-рухового апарату, судинної та ендокринної систем, хронічними захворюваннями нервової та травної систем можуть відчути загальне погіршення самопочуття. Якщо ви впевнені, що це на вас впливає, необхідно готуватися у два етапи – профілактика та лікування загострення. Іноді різкі зміни погоди можуть спричинити загострення хронічних недуг.

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради

Не зловживати жирними та смаженими продуктами, алкоголем та палінням.

Пити 1,5-2 літри води на добу.

Дотримуватися режиму дня, спати не менше 7 годин на добу.

Регулярно гуляти на свіжому повітрі.

Не конфліктувати.

Не планувати важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур.

Зменшити навантаження на нервову систему.

Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.

Якщо зустріч або поїздка необхідні ― мати при собі ліки, які приймаєте регулярно. У разі загострення виконувати всі вказівки лікаря.

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