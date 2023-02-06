Найочікуваніші прем’єри фільмів у лютому 2023 року

Кіно — найкращий спосіб відволіктися та відпочити. Якщо здається, що вже всі переглянули, настав час ознайомитися з новинками. Найкращі новинки кіно, прем’єра яких запланована у лютому 2023 року — читайте у матеріалі STB.UA.

Астерікс та Обелікс: Піднебесна імперія

Жанр: комедія, пригоди, сімейний

50 рік до н.е. У Китаї відбувається переворот, через що принцеса Сюан-ді, єдина дочка імператора, біжить до Галії, де просить Астерікса та Обелікса допомогти звільнити її країну. Вони вирушають до Китаю, не підозрюючи, що туди рухається Юлій Цезар.

Чорна мітка

Жанр: кримінальний бойовик

Агент Ентоні намагається зупинити терористичну організацію, яка винайшла небезпечну машину, здатну влаштувати катастрофу світового масштабу. На його шляху постає колишній спецназовець Нік Фальконі, який спеціалізується на найманні вбивства. Він має нове завдання — знищити політиків, які отримали чорну мітку.

Відьма: Реінкарнація

Жанр: жахи

13-річна дівчинка Нала приїжджає із міста до сільської місцевості. Її бабуся живе у великому особняку і вважається ексцентричною. Дівчинка намагається з’ясувати, на що хвора її молодша сестра, і незабаром дізнається про те, що її бабуся зовсім не така дбайлива, як здається.

Мітки Темряви

Жанр: жахи

Сім’я переїжджає в Новий Орлеан, сподіваючись почати життя з чистого аркуша. Однак незабаром у новому будинку починають відбуватися моторошні речі – діти бачать дивні речі. Мати сімейства Рейчел переслідує лялька, що нагадує загиблу дочку, а у підвалі утворюються тріщини. Щоб урятувати сім’ю, Рейчел має розгадати страшну таємницю місця, в якому було збудовано будинок.

Марлоу

Жанр: трилер, кримінал, детектив

Неприємності у справах та самотність приватного детектива Філіпа Марлоу не обіцяють у майбутньому нічого доброго. Але з’являється сліпуча блондинка, яка просить знайти її колишнього. Пошук коханого прекрасної незнайомки виявляється лише малою частиною великої загадки.

Кит

Жанр: психологічна драма

Чарлі — хворий чоловік середнього віку, який живе в крихітній квартирці і намагається відновити зв’язок зі своєю 17-річною дочкою. Брендан Фрейзер виконав головну роль і претендує на «Оскар» за чудову гру в одній із найнезвичайніших і зворушливих історій року.

Супер Майк: Останній танець

Жанр: комедія, драма

Історія пригод стриптизера Майка та його танцювальної трупи. Прем’єра першого фільму «Супер Майк» відбулася у 2012 році, а сіквел «Супер Майк XXL» – у 2015 році. Нова частина стане завершальною. У ній компанію Ченнінг Татуму складе Сальма Хайєк, яка виконає роль світської левиці та нової подруги стриптизера.

Стукіт у двері

Жанр: апокаліптичний психологічний фільм жахів

Сім’я вирішує провести відпустку у віддаленій хатинці. Але їхній ідеальний спокій переривається з появою чотирьох озброєних незнайомців. Ті вимагають від героїв піти на величезну жертву, щоб запобігти кінцю світу.

Людина-мураха та Оса: Квантоманія

Жанр: супергеройський екшн

Скотт Ленг і Гоуп ван Дайн разом із Генком Пімом та Джанет ван Дайн беруться досліджувати квантовий вимір. Це призводить до того, що мікроскопічним супергероям доведеться зустрітися з дуже сильним ворогом – Кангом Завойовником.

Серіал «Справедливість» на СТБ

За сюжетом 18-річна Надя Матвієнко все життя перебувала під гіперопікою впливових батьків. Її долю вирішував батько. І навіть обрав для неї нареченого. Вона навчається в музучилищі за класом фортепіано. Згодом таки збирається заміж за знатного чоловіка з гідної родини. Серце Надії ще спить: у неї ніколи не було того, що в книгах і кіно називають коханням. А от слово тата — закон. Вона звикла у всьому слухатися, тому до залицянь завидного нареченого ставиться прихильно. Але все змінюється, коли в її життя вриваються справжні почуття.

Тепер їй знадобляться роки терпіння та завзятої боротьби, щоб знову здобути любов свого істинного обранця і возз’єднати сім’ю. Та чи можливо це? Невже на шляху до щастя стоїть лиходій, якого варто впустити в своє життя?

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