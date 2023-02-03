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Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

03.02.2023

Денний макіяж здатний зробити обличчя більш виразним і підкреслити природну красу. Щоб макіяж був не лише привабливим, а й модним, важливо знати його тенденції. Які тренди у денному макіяжі будуть найактуальнішими у 2023 році? Дізнайтесь у матеріалі STB.UA.

Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

Повсякденний макіяж може скоригувати та освіжити обличчя. Головним трендом 2023 залишається природний макіяж. Його основне завдання – забезпечити ідеальний тон шкіри, підкреслюючи при цьому очі, губи чи брови.

Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

Як зробити денний макіяж?

  1. Нанесіть основу під макіяж або зволожуючий крем;
  2. Скористайтеся консилером на проблемні ділянки шкіри, замазавши якісь прищики чи кола під очима;
  3. Тепер ви можете сміливо наносити тональну основу, BB- або СС-крем.
  4. Також не обійдеться без скульптора. Підкресліть головні ділянки обличчя, щоб вони виглядали більш виразно. Наносьте скульптор на найглибші місця, наприклад під вилицею. Це допоможе затемнити природні тіньові ділянки. Закріпіть пудрою.
  5. Промалюйте рухливу складку повік нюдовими тінями. Можна вивести темнішими тонами у скроневу зону. Таким чином ви витягнете свій погляд і створите ефект ліфтингу.
  6. Не забувайте про вії та промальовування брів. Нагадаємо, що зачесані брови все ще улюблені світовими селебріті.
  7. Для того, щоб макіяж протримався весь день, закріпіть його спреєм для фіксації макіяжу.

Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

Тренди денного макіяжу 2023

Нюдовий макіяж 2023

За допомогою нюдового макіяжу можна створити свіжий і сяючий образ, а оточуючі будуть задаватися питанням, чи ви нафарбовані зовсім.

Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

Хайлайтер із рум’янами

Блиск залишається в моді. Хайлайтером можна підкреслити вилиці, лоб та середину підборіддя. Такий макіяж додасть вашій шкірі небувалого сяйва та свіжості. Також на прилавках є універсальні продукти, які відразу поєднують у собі рум’яна і хайлайтери. Відтінки — на будь-який смак.

Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

Найчастіше теплі та персикові вважаються літніми. Ваше обличчя немов поціловане сонцем.

А ось глибокі фіолетово-коричневі — це осінньо-зимові кольори, які додають образу свіжості, наче ви повернулися з прогулянки морозним днем.

Більше на тему: Манікюр 2023: натхнення та тренди року

Акцент на губи

Красивий матовий фініш повертається до моди. Червоний, цегляний, помаранчевий підтон або холодна фуксія. Такі помади знову вриваються у світ б’юті. Головне правило: наважуючись в один день зробити акцент на губах, постарайтеся мінімізувати витрати туші та тіней на очах. Таким чином ви позбавите свій макіяж тяжкості та перенасиченості. А сам образ буде схожим на повсякденний, а не вечірній.

Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

Не бійтеся пальцем розтушовувати натуральні відтінки губних помад. Виходьте сміливо за контур та створюйте ефект зацілованих губ.

Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

Тіні для денного макіяжу

Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день

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