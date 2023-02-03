Повсякденний макіяж 2023 року: ідеї на кожен день
Денний макіяж здатний зробити обличчя більш виразним і підкреслити природну красу. Щоб макіяж був не лише привабливим, а й модним, важливо знати його тенденції. Які тренди у денному макіяжі будуть найактуальнішими у 2023 році? Дізнайтесь у матеріалі STB.UA.
Повсякденний макіяж може скоригувати та освіжити обличчя. Головним трендом 2023 залишається природний макіяж. Його основне завдання – забезпечити ідеальний тон шкіри, підкреслюючи при цьому очі, губи чи брови.
Як зробити денний макіяж?
- Нанесіть основу під макіяж або зволожуючий крем;
- Скористайтеся консилером на проблемні ділянки шкіри, замазавши якісь прищики чи кола під очима;
- Тепер ви можете сміливо наносити тональну основу, BB- або СС-крем.
- Також не обійдеться без скульптора. Підкресліть головні ділянки обличчя, щоб вони виглядали більш виразно. Наносьте скульптор на найглибші місця, наприклад під вилицею. Це допоможе затемнити природні тіньові ділянки. Закріпіть пудрою.
- Промалюйте рухливу складку повік нюдовими тінями. Можна вивести темнішими тонами у скроневу зону. Таким чином ви витягнете свій погляд і створите ефект ліфтингу.
- Не забувайте про вії та промальовування брів. Нагадаємо, що зачесані брови все ще улюблені світовими селебріті.
- Для того, щоб макіяж протримався весь день, закріпіть його спреєм для фіксації макіяжу.
Тренди денного макіяжу 2023
Нюдовий макіяж 2023
За допомогою нюдового макіяжу можна створити свіжий і сяючий образ, а оточуючі будуть задаватися питанням, чи ви нафарбовані зовсім.
Хайлайтер із рум’янами
Блиск залишається в моді. Хайлайтером можна підкреслити вилиці, лоб та середину підборіддя. Такий макіяж додасть вашій шкірі небувалого сяйва та свіжості. Також на прилавках є універсальні продукти, які відразу поєднують у собі рум’яна і хайлайтери. Відтінки — на будь-який смак.
Найчастіше теплі та персикові вважаються літніми. Ваше обличчя немов поціловане сонцем.
А ось глибокі фіолетово-коричневі — це осінньо-зимові кольори, які додають образу свіжості, наче ви повернулися з прогулянки морозним днем.
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Акцент на губи
Красивий матовий фініш повертається до моди. Червоний, цегляний, помаранчевий підтон або холодна фуксія. Такі помади знову вриваються у світ б’юті. Головне правило: наважуючись в один день зробити акцент на губах, постарайтеся мінімізувати витрати туші та тіней на очах. Таким чином ви позбавите свій макіяж тяжкості та перенасиченості. А сам образ буде схожим на повсякденний, а не вечірній.
Не бійтеся пальцем розтушовувати натуральні відтінки губних помад. Виходьте сміливо за контур та створюйте ефект зацілованих губ.
Тіні для денного макіяжу
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