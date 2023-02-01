Православні церковні свята у лютому 2023: повний список

Церковні свята в лютому 2023: календар за днями

Лютий 2023 року принесе православним вірянам відразу кілька важливих церковних свят. Серед них ― Стрітення Господнє. Які ще церковні свята чекають православних вірян у лютому 2023 року ― дізнайтеся в календарі STB.UA.

1 лютого — преподобного Макарія Єгипетського, Макарія Печерського;

2 лютого — преподобного Євфимія Великого;

3 лютого — преподобного Максима Сповідника;

4 лютого — апостола від 70-ти Тимофія;

5 лютого — священномученика Климента і Агафангела Римлянина;

6 січня — преподобної Ксенії, мучеників Вавіли, Тимофія і Агалія;

7 лютого — святого Григорія Богослова, ікони Божої Матері «Утамуй моя печалі»;

8 лютого — преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів;

9 лютого — перенесення мощів святого Іоанна Златоустого;

10 лютого — преподобного Євфрема Сирійця;

11 лютого — перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця;

12 лютого — Собор трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого;

13 лютого — безсребреників мучеників Кіра та Івана; мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти та Євдоксії;

14 лютого — мученика Трифона, преподобного Петра і Вендиміана;

15 лютого — Стрітення Господнє;

16 лютого — праведного Симеона і пророчиці Анни Пророчиці;

17 лютого — Промитаря і Фарисея;

18 лютого — святителя Феодосія, архиєпископа Чернігівського; поминальна батьківська субота;

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19 лютого — преподобних Вукола і Варсонофія;

20 лютого — преподобних Луки та Парфенія;

21 лютого — великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарії, святого Сави;

22 лютого — мученика Никифора, преподобного Панкратія Києво-Печерського;

23 лютого — священномученика Харалампія і тих, хто з ним;

24 лютого — блудного сина священномученика Власія;

25 лютого — святителів Мелетія і Антонія, святителя Олексія Київського;

26 лютого — преподобних Мартиніана, Зої, Світлани, Стефана;

27 лютого — рівноап. Кирила, вчителя слов’ян; початок Великого посту;

28 лютого — апостола від 70-ти Оносима, преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.

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