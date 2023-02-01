Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Майже одружені
Майже одружені
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
Всі проєкти
ru

Благодійний захід в ресторані української мережі Enjoy Group за участю зіркових офіціантів

01.02.2023

Українські зірки змінюють професію заради допомоги! Замість софітів і мікрофонів у них – клієнти та сервірування столів. На цілий день зірки перетворились на офіціантів столичного ресторану Fish Fetish та збирали гроші на благодійність. Дехто з зіркових офіціантів каже, що такий досвід вже мали, а дехто ні. Але всі погоджуються, що вийшло позитивно, проте не так вже й легко. Зірки переконують: ініціатива ресторану Fish Fetish заслуговує на повагу та корисна. Ба більше, запевняють, що заради благої мети могли б щомісяця змінювати професію.

Video: Благодійний захід в ресторані української мережі Enjoy Group за участю зіркових офіціантів


На цілий день зірки перетворились на офіціантів столичного ресторану Fish Fetish та збирали гроші на благодійність

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати