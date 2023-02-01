Благодійний захід в ресторані української мережі Enjoy Group за участю зіркових офіціантів

Українські зірки змінюють професію заради допомоги! Замість софітів і мікрофонів у них – клієнти та сервірування столів. На цілий день зірки перетворились на офіціантів столичного ресторану Fish Fetish та збирали гроші на благодійність. Дехто з зіркових офіціантів каже, що такий досвід вже мали, а дехто ні. Але всі погоджуються, що вийшло позитивно, проте не так вже й легко. Зірки переконують: ініціатива ресторану Fish Fetish заслуговує на повагу та корисна. Ба більше, запевняють, що заради благої мети могли б щомісяця змінювати професію.