У Києві відбувся Благодійний міжнародний проєкт «Charity», присвячений збору коштів на БПЛА.

Зустрітися разом – заради Перемоги. Благодійний міжнародний проєкт «Charity 100лиця» влаштував вишуканий вечір. Тут відбулось нагородження благодійних фондів, громадських організацій та благодійників, які показали свою найактивнішу позицію у нашій головній боротьбі. Благодійний аукціон та збір коштів був спрямований на вітчизняну систему протидії дронам та БПЛА «Простір», що й презентували цього вечора. Підтримали вечір й вітчизняні артисти та музиканти, які з початку війну ведуть концертну діяльність на підтримку ЗСУ.