У Києві відбувся Благодійний міжнародний проєкт «Charity», присвячений збору коштів на БПЛА.
26.01.2023
Зустрітися разом – заради Перемоги. Благодійний міжнародний проєкт «Charity 100лиця» влаштував вишуканий вечір. Тут відбулось нагородження благодійних фондів, громадських організацій та благодійників, які показали свою найактивнішу позицію у нашій головній боротьбі. Благодійний аукціон та збір коштів був спрямований на вітчизняну систему протидії дронам та БПЛА «Простір», що й презентували цього вечора. Підтримали вечір й вітчизняні артисти та музиканти, які з початку війну ведуть концертну діяльність на підтримку ЗСУ.
Video: У Києві відбувся Благодійний міжнародний проєкт «Charity», присвячений збору коштів на БПЛА.
Благодійний міжнародний проєкт «Charity 100лиця» влаштував вишуканий вечір, який був спрямований на вітчизняну систему протидії дронам та БПЛА «Простір», що й презентували цього вечора.