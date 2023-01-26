Як приготувати грецький салат: рецепт покроково

«Грецький салат»: класичний рецепт приготування від учасника «МастерШеф»
Свою назву «Грецький салат» отримав невипадково: до складу цієї легкої страви входять саме ті продукти, які в достатку дарує сонячна Греція. Однак з набуттям широкої популярності на теренах Європи класичний рецепт грецького салату кожна країна трохи адаптувала під місцеву кухню, експериментуючи з інгредієнтами і заправкою. Як же приготувати грецький салат в домашніх умовах? Покроковий оригінальний рецепт «Грецького салату» від учасника «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте у матеріалі.
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Рецепт приготування грецького салату
Інгредієнти:
- помідори — 3 шт.
- огірки — 2 шт.
- червона цибулина — 1 шт.
- зелений перець — 1 шт.
- зубчик часнику — 1 шт.
- сир фета — 200 г
- маслини без кісточок — ½ банки
- сік лимона — 1,5 ст. л.
- оливкова олія — 3 ст. л.
- сушений орегано — ½ ч. л.
- сіль, перець
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Приготування:
- Для заправки з’єднати оливкову олію, сік лимона, подрібнений часник, орегано, сіль і перець. Добре перемішати.
- Помідори нарізати часточками, огірки – напівкруглими скибочками, зелений перець — тонкими смужками, сир — кубиками.
- Змішати нарізані овочі та фету, додати маслини. Полити заправкою і перемішати.
Смачного!
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