ПТСР: що це, групи ризику, симптоми та прояви і як лікувати

Що таке ПТСР і як з ним боротися

24 лютого українці прокинулися від вибухів у містах ― росія без попереднього оголошення війни почала бомбардувати цивільні об’єкти по всій Україні. російські військові вдерлися на територію України з метою окупувати її. На захист Батьківщини стали чоловіки й жінки, а цивільні допомагають воїнам, як можуть. Проте, як і в кожній екстремальній ситуації, в умовах війни в людини може розвинутися стресовий розлад. Що таке посттравматичний стресовий розлад і чи можна його вилікувати ― повідомило МОЗ.

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Посттравматичні розлади можуть початися як у підготовленої людини, так і в мирних цивільних, які ніколи не бували у стресових ситуаціях. Цього не можна соромитися, проте важливо вчасно діагностувати й лікувати цей стан або вжити заходів, щоб уникнути ПТСР.

Що таке ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Приблизно 8% чоловіків і 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.

Група ризику ПТСР

ПТСР розвивається у людей, які пережили загрозливу для життя чи гідності ситуацію. До групи ризику належать:

ветерани війни;

цивільні, які перебували або все ще перебувають у зоні бойових дій;

жертви сексуального чи/та фізичного насильства;

полонені і жертви катування;

свідки терактів;

люди, які перебували в зоні стихійного лиха;

інші люди, які перебувають у кризових ситуаціях, що можуть травмувати психіку.

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Прояви і симптоми ПТСР

ПТСР проявляється як довготермінова реакція на стрес — за визначенням лікарів, його прояви з’являються через щонайменше чотири тижні після травматичної події. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або триваліший період після травматичної події – зазвичай, протягом перших трьох місяців.

При ПТСР спостерігають такі групи симптомів: уникнення, гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із пам’яттю та емоційною сферою.

Постійні думки про травматичну подію. Вони виникають мимоволі, сняться або вертаються як флешбеки (старий спогад, який знову яскраво повернувся).

Життя в повній бойовій готовності. Така людина миттю спалахує, дратується, тривожиться і переймається думками про власну безпеку.

Уникнення згадок про травму — небажання говорити про подію чи бути поруч із людьми, які про неї нагадують. Емоційна порожнеча, відсторонення від близьких і втрата інтересу до колись улюблених речей.

Панічні атаки: відчуття сильного страху, поверхневе дихання, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття і біль за грудиною.

Хронічний біль, головні болі, діарея, відчуття стиснення і печії за грудиною, судоми, біль у попереку.

Недовіра: втрата довіри до людей і переконання, що світ небезпечний.

Негаразди в буденному житті: проблеми з роботою чи її пошуком, у школі чи стосунках.

Зловживання алкоголем, курінням та наркотиками.

Проблеми в стосунках, віддалення від партнера/партнерки.

Суїцидальні думки. Якщо такі думки виникають, скажіть близьким і зверніться по психологічну підтримку.

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Лікування ПТСР

ПТСР підлягає лікуванню. Тому в разі появи симптомів ПТСР треба за будь-якої можливості звернутися по допомогу. Сімейний лікар може спрямувати вас до фахівця із психічного здоров’я – наприклад, психолога чи психіатра – для діагностики.

Лікування може бути медикаментозне та/або психотерапевтичне: когнітивно-поведінкова терапія і метод десенсибілізації та репроцесуалізації травми з допомогою руху очей.

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