Які продукти покращують настрій?

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Продукти, які впливають на настрій: поради Світлани Фус

25.01.2023

З початком повномасштабної війни в Україні всі ми живемо у постійному стресі. І відволіктися за таких умов не завжди легко. Проте існують продукти, які здатні позитивно впливати на настрій людини. Як саме? І що краще їсти під час війни? Розповідає дієтологиня Світлана Фус. 

Продукты, которые влияют на настроение

Більше на тему: Як харчуватися під час війни: поради дієтологині Світлани Фус

Світлана Фус зазначає, що на настрій людини впливають так звані нейротрансмітери — серотонін, норепінефрин, допамін, ендорфін і триптофан. Завдяки їм ми відчуваємо впевненість, приплив життєвих сил і позитивних емоцій. Якщо кількість нейротрансмітерів в організмі зменшується, то настрій, відповідно, погіршується.

Дієтологиня впевнена, що вживання деяких продуктів харчування сприяє виробленню нейромедіаторів і допомагає трохи поліпшити настрій. Ось перелік цих продуктів.

М’ясо

Окремі види м’яса (курка, яловичина, свинина) містять амінокислоту тирозин, яка збільшує рівень допаміну і норепінефрину. Це поліпшує настрій, концентрацію уваги і пам’ять людини. До того ж м’ясо — це джерело вітаміну В12, що допомагає впоратися з безсонням і депресією. Залізо, що входить до складу м’яса, підтримує насиченість клітин організму киснем і, таким чином, заряджає його енергією. Перевагу варто віддавати курячому м’ясу. З нього можна робити бульйон і невелику його кількість випивати під час вечері.

Продукты, которые влияют на настроение

Риба

Жирна риба (тунець, форель, оселедець, сардини, скумбрія, лосось, тріска, сьомга) багата на омега-3 жирні кислоти, необхідні для підтримання активної роботи мозку. Цю ж функцію виконує вітамін В6, що міститься в рибі.

Банан

Банани належать до групи найвідоміших продуктів-антидепресантів. У них крім серотоніну міститься вітамін В6, необхідний для підняття настрою. Ці фрукти будуть корисними і при хронічній втомі. 

Горіхи

У горіхах, як і в жирній рибі, є омега-3 жирні кислоти, здатні забезпечувати правильну роботу клітин мозку та усувати симптоми депресії. Також горіхи містять триптофан, вітамін В6 і мінерал селен, який сприяє поліпшенню настрою.

Продукты, которые влияют на настроение

Гострий перець

Якщо ви регулярно додаєте перець в страви, то будете спокійніше почуватися. А все завдяки натуральному інгредієнту капсаїцину, який надає стравам гостроти і стимулює нервові закінчення в роті. У відповідь на такий вплив мозок виділяє ендорфіни.

Шоколад

Какао-боби, з яких отримують шоколад, містять речовину фенілетиламін, завдяки якій в організмі виробляються відомі гармони щастя — ендорфіни. Крім того, какао-боби багаті на магній, що знімає стрес. Зверніть увагу, що ці корисні якості має лише чорний шоколад, молочний менш корисний. 20 г шоколаду в день є хорошим доповненням до антистресового харчування.

Продукты, которые влияют на настроение

Вівсяна і гречана каші

Вівсянка і гречка мають у своєму складі триптофан, який під час переробки в організмі сприяє утворенню одного з гормонів щастя — серотоніну.

Яйця

У яйцях містяться важливі жирні кислоти, вітаміни А, Е, D, триптофан, каротини і вітаміни групи B. Тож трохи поліпшити настрій здатна навіть проста яєчня.

Сир

Будь-які види сирів здатні підняти настрій завдяки вмісту в них антистресових амінокислот: тираміну, триктаміну і фенілетиламіну. Шматочок будь-якого сиру підніме настрій і відновить сили.

Більше на тему: Продукти з довготривалим терміном зберігання

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