Як приготувати грецький салат: рецепт покроково

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«Грецький салат»: класичний рецепт приготування від учасника «МастерШеф»

19.01.2023

Свою назву «Грецький салат» отримав невипадково: до складу цієї легкої страви входять саме ті продукти, які в достатку дарує сонячна Греція. Однак з набуттям широкої популярності на теренах Європи класичний рецепт грецького салату кожна країна трохи адаптувала під місцеву кухню, експериментуючи з інгредієнтами і заправкою. Як же приготувати грецький салат в домашніх умовах? Покроковий оригінальний рецепт «Грецького салату» від учасника «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте у матеріалі. 

греческий салат

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Рецепт приготування грецького салату

Інгредієнти:

  • помідори — 3 шт.
  • огірки — 2 шт.
  • червона цибулина — 1 шт.
  • зелений перець — 1 шт.
  • зубчик часнику — 1 шт.
  • сир фета — 200 г
  • маслини без кісточок — ½ банки 
  • сік лимона — 1,5 ст. л. 
  • оливкова олія — 3 ст. л. 
  • сушений орегано — ½ ч. л. 
  • сіль, перець

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Приготування:

  1. Для заправки з’єднати оливкову олію, сік лимона, подрібнений часник, орегано, сіль і перець. Добре перемішати.
  2. Помідори нарізати часточками, огірки – напівкруглими скибочками, зелений перець — тонкими смужками, сир — кубиками.
  3. Змішати нарізані овочі та фету, додати маслини. Полити заправкою і перемішати.

Смачного!

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