Імбирне печиво: топ-5 простих рецептів від учасників «МастерШеф»

Такі ласощі сподобаються вашим рідним. Учасники «МастерШеф» поділилися з STB.UA рецептами імбирного печива, яке можна легко приготувати в домашніх умовах. Знадобиться всього година-півтори вашого часу! Отже, топ-5 рецептів імбирного печива!

Класичне імбирне печиво

Інгредієнти:

мед – 3 ст. л.

цукор – 2 ст. л.

імбир – 2 ч. л.

кориця – 2 ч. л.

мелений мускатний горіх – дрібка

коріандр – дрібка

сода – 1 ч. л.

масло вершкове – 70 г

яйце – 1 шт.

борошно – 1–2 скл.

цукрова пудра – 180 г

білок – 1 шт.

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Приготування:

У каструлі необхідно змішати мед, цукор, спеції. Поставте суміш на плиту (на повільний вогонь), помішуйте і розтоплюйте до появи бульбашок. Після закипання додайте соду і вершкове масло. Розмішайте до розчинення. Потім зніміть з вогню і дайте рідині охолонути. Додайте яйце і все дуже добре перемішайте. Додайте борошно і замісіть тісто. Дайте йому відпочити близько 15 хвилин. Розкатайте тісто і віріжте фігурки. Викладіть печиво на деко з пергаментом і випікайте близько 10 хвилин за температури 190 градусів.

Приготування глазурі:

Змішайте цукрову пудру з білком. Важливо вибрати для цього глибоку тарілку. Збийте все міксером до м’якої консистенції. Вилийте масу в одноразовий поліетиленовий мішок. Прикрасьте пряники. Дайте глазурі час застигнути (годину).

Імбирне печиво без масла і цукру

Інгредієнти:

сир домашній – 200 г

пшеничні висівки (дрібного помелу) – 50 г

яєчний білок – 1 шт.

цільнозернове борошно – 3 ст. л.

розігрітий мед – 1 ст. л.

мелений імбир, кориця, гвоздика – по 2 ч. л.

какао-порошок – 1 ч. л.

розпушувач – 1 ч. л.

сіль, мускатний горіх, кардамон – по дрібці

Приготування:

Змішайте міксером в мисці сир, білок, підсолоджувач, спеції. Вмішайте туди висівки і потім додайте борошно, продовжуючи при цьому замішувати суміш. Отримане тісто загорніть в харчову плівку і відправте в морозилку на 1 годину. Розкатайте тісто в пласт завтовшки 5 мм, а потім віріжте фігурки. Викладіть все на деко з пергаментом і відправте в розігріту духовку на 15 хвилин. Випікайте за температури 190 градусів.

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Імбирне печиво зі свіжим імбиром

Інгредієнти:

просіяне борошно – 2 скл.

цукор – 1 скл.

розм’якшене вершкове масло – 100 г

яйце – 1 шт.

корінь імбиру – 2 шт.

суцвіття гвоздики – 5–6 шт.

мелена кориця – 1 ч. л.

розпушувач – 1 ч. л.

Приготування:

Очистіть імбир і натріть його на дрібній тертці. Гвоздику і корицю необхідно подрібнити в ступці. Далі змішайте борошно з розпушувачем, натертим імбиром, гвоздикою, корицею. Збийте масло і цукор, додайте яйце. Потім додайте борошно. Замісіть тісто. Розкатайте тісто і виріжте з нього печиво формочками. Присипте цукром або ж меленим мигдалем. Змастіть деко олією і викладіть на нього печиво. Випікати необхідно півгодини за температури 180–190 градусів.

Імбирне печиво з шоколадом

Інгредієнти:

Масло вершкове – 125 г

Цукор – 200 г

Ванілін – 2 г

Імбир – 80 г

Яйця – 4 шт.

Борошно пшеничне – 250 г

Сода – 1 ч. л.

Шоколад чорний – 400 г

Родзинки – 200 г

Приготування:

Збийте масло з цукром до однорідної маси. Додайте ванілін і яйця (по одному, щоразу добре збиваючи). Подрібніть імбир і додайте до отриманої маси. Змішайте просіяне борошно із содою і висипте в глибоку посудину. Натріть шоколад (на крупній тертці). Додайте його в тісто і все ретельно перемішайте. Потім досипте родзинки. Присипте стіл борошном і розкатайте тісто. Виріжте печиво формочками, потім розмістіть на змащене маслом деко. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.

Імбирне печиво з мигдалем

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 250 г

розпушувач – 1 ч. л.

сіль – 1 ч. л.

масло вершкове – 200 г

цукор – 150 г

ванільний цукор – 1–2 ч. л.

імбир (мелений) – 1 ч. л.

яйце – 2 шт.

молоко – 1 ст. л.

олія

мигдаль (подрібнений) – 50 г

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Приготування:

Збийте яйце (1 шт.) з цукром. Додайте в суміш вершкове масло і збийте. Додайте в отриману суміш ванілін, мигдаль, імбир. Далі підмішати в масу борошно з розпушувачем. Замісіть тісто, а потім помістіть його в пакет і покладіть в холодильник на годину. Розкатайте тісто завтовшки 5 мм. Виріжте печиво. Збовтайте жовток і 1 столову ложку молока. Змастіть печиво, щоб воно було блискучим. Викладіть печиво на змащене маслом деко. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.

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