Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru

Бельгійські вафлі: рецепт покроково

12.01.2023

Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати ідеальні вафлі. Кулінарка запевняє, що рецепт вафель 100% робочий. А подавати їх можна з будь-якою начинкою: з солоною рибою, авокадо салатом, нутелою або джемом.

Бельгійські вафлі: рецепт

Фото: alexru1313 / depositphotos.com

Інгредієнти:

  • 100 г борошна
  • дрібка солі
  • 5 г розпушувача
  • 2 яйця
  • 2 ч. л. ванільного цукру
  • 100 мл молока
  • 25 мл газованої води, а краще пива
  • 1 ст. л. розтопленого масла

Спосіб приготування:

  1. Відокремте жовтки від білків. 
  2. Змішайте борошно, сіль і розпушувач із жовтками.
  3. Додайте молоко і перемішайте до однорідності.
  4. Влийте газовану воду і масло. Добре все перемішайте.
  5. Збийте білки з ванільним цукром і делікатно введіть їх у тісто.
  6. Наливайте тісто у вафельницю та випікайте 5 хвилин.

Смачного!

Більше на тему: Цвітна капуста: Топ-10 варіантів приготування

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Як приготувати сирники: 5 покрокових рецептів з фото

 Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Домашні бургери: топ-5 рецептів від учасників «МастерШеф»

 Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Соус для бургерів: топ-5 рецептів у домашніх умовах від учасників «МастерШеф»

 Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Кутя різдвяна: рецепти з пшениці, рису, перловки

 імбирне печиво
Телеканал СТБ

Імбирне печиво: топ-5 простих рецептів від учасників «МастерШеф»

 Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Як відрізнити справжню ікру від штучної: поради від Володимира Ярославського
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати