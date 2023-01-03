6 маловідомих різдвяних фільмів на Новий рік 2023

6 маловідомих різдвяних фільмів 2023

Якщо ви вже замислюєтеся, що подивитися перед Різдвом, то цей матеріал спеціально для вас. Запасайтеся мандаринами, гарячим какао, вкривайтеся ковдрою та готуйтеся до перегляду найатмосферніших стрічок у Новому році 2023. Разом із суддею кулінарного шоу «МастерШеф» Володимиром Ярославським ми підготували вельми цікаву кінодобірку. Дивіться список з 6 маловідомих різдвяних фільмів в нашому матеріалі.

Більше на тему: Найкращі новорічні фільми: топ-10 для настрою

Щасливого Різдва, 2005

Французька новорічна кіноісторія, яка розгортається під час Першої світової війни. Історичний фільм, присвячений всім солдатам 1914 року, які зустрічали Новий рік в окопах. Ось тільки ніяких пострілів не чути: солдати й офіцери покинули свої позиції, щоб обмінятися з ворожою стороною цигарками, шоколадом і побажати один одному щасливого Різдва. Це варто подивитись.

Різдвяна казка, 2008

Французька трагікомедія в головній ролі з Катрін Деньов. Вона тут грає маму великого, але не дуже дружного сімейства. Діти та онуки збираються під одним дахом на Різдво, але дізнаються жахливу новину про смертельну хворобу одного з членів сім’ї…

8 жінок, 2001

Дія фільму розгортається у маленькому французькому містечку у 50-х роках 20 століття. Саме в різдвяний вечір у будинку збирається велика родина та кілька покоївок. Однак свято було затьмарене страшною подією: у своїй спальні був знайдений мертвим господар будинку. Хто з 8 жінок скоїв жахливий злочин? Доведеться з’ясувати їм самим.

Більше на тему: Найращі різдвяні фільми для сімейного перегляду

200 сигарет, 1999

Культовий фільм кінця 20 століття показує молодіжну вечірку 90-х. Хоча назва картини зовсім не святкова, події досить цікаві, адже з таким акторським складом по-іншому не може бути. Головних героїв грають Кейт Хадсон, Кортні Лав, Пол Радд, Бен Аффлек, Крістіна Річчі. Хіба це не головна причина, щоб його подивитися?

Ноель, 2004

«Ноель» у перекладі з французької означає «Різдво». Ця картина розповідає про дівчину (її грає Пенелопа Крус), яка вирішила піти від свого нареченого (його грає покійний Пол Уокер) саме напередодні Різдва. Переїхавши до родичів, у них зав’язуються дуже незвичайні знайомства, які змінюють життя всіх героїв. Але саме завдяки цьому під Новий рік вони раптом знаходять себе.

Більше на тему: Мультфільми про Новий рік: список найкращих

Чоловіки з календаря, 2009

В оригіналі фільм називається «12 різдвяних чоловіків» і, повірте, він сподобається будь-якій дівчині. Історія про те, як напередодні Нового року головній героїні зрадив її хлопець. Але коли дівчині підвернулася робота над еротичним календарем для жінок, вона і думати про це забула…

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ