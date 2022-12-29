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Як Vodafone утримує зв’язок під час відключень, і який інтернет майже не боїться блекаутів

29.12.2022

Відновлювати мережу в деокупованих містах, забезпечувати роботу мобільного зв’язку під час та після блекаутів – вітчизняні мобільні оператори продовжують працювати, щоб українці не відчували перебоїв з роботою мережі. Ми запитали у представників Vodafone, як працює система, коли у місті зникає світло.

Video: Як працює система мобільного оператора Vodafone, коли у місті зникає світло


Як Vodafone вдається утримувати зв'язок під час відключень, і який інтернет майже не боїться блекаутів

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