Як Vodafone утримує зв’язок під час відключень, і який інтернет майже не боїться блекаутів
Відновлювати мережу в деокупованих містах, забезпечувати роботу мобільного зв’язку під час та після блекаутів – вітчизняні мобільні оператори продовжують працювати, щоб українці не відчували перебоїв з роботою мережі. Ми запитали у представників Vodafone, як працює система, коли у місті зникає світло.
Video: Як працює система мобільного оператора Vodafone, коли у місті зникає світло
Як Vodafone вдається утримувати зв'язок під час відключень, і який інтернет майже не боїться блекаутів