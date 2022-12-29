Як працює система мобільного оператора Vodafone, коли у місті зникає світло

Як Vodafone утримує зв’язок під час відключень, і який інтернет майже не боїться блекаутів

Відновлювати мережу в деокупованих містах, забезпечувати роботу мобільного зв’язку під час та після блекаутів – вітчизняні мобільні оператори продовжують працювати, щоб українці не відчували перебоїв з роботою мережі. Ми запитали у представників Vodafone, як працює система, коли у місті зникає світло.