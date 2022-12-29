Що приготувати на гарнір? Рецепти на новорічний стіл

Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru

Які гарніри на Новий рік приготувати, якщо набридла пюрешка

29.12.2022

Пюрешка з котлеткою або оселедцем – святе після довгого морозного дня. Однак для новорічного столу можна придумати щось і цікавіше. Наприклад, подати ту ж картоплю, але оригінально – у вигляді апетитного гратену з вершками та сиром. Учасниця «Мастер-Шеф»-9 Анастасія Погосова пропонує свій рецепт картоплі на Новий рік 2023. А які ще гарніри варто приготувати? Дізнайтеся в матеріалі.

Гарніри на Новий рік

Плов із сухофруктами

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Більше на тему: Що приготувати зі свинини на Новий рік: топ-5 страв

Інгредієнти:

  • 200 г рису
  • 40 г родзинок
  • 30 г кураги
  • 30 г кеш’ю
  • 500 мл овочевого бульйону
  • 1 цибулина
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • ¼ ч. л. куркуми
  • ¼ ч. л. кориці
  • Сіль

Приготування:

  1. Цибулю і часник дрібно нарізати. Обсмажити разом з куркумою протягом 1 хв. Курагу і кеш’ю порубати.
  2. У сотейник всипати рис і залити бульйоном. Додати обсмажену з часником цибулю і сухофрукти. Посолити і приправити за смаком. Перемішати, довести до кипіння і варити під кришкою до готовності рису.

Пряний кускус із гранатом

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Інгредієнти:

  • 250 г кускусу
  • 250 мл бульйону
  • 1 гранат
  • 300 г креветок
  • 30 г вершкового масла
  • ¼ ч. л. солодкої меленої паприки
  • ¼ ч. л. меленого імбиру
  • Оливкова олія
  • Сіль

Приготування:

  1. У киплячий бульйон всипати кускус. Розмішати, накрити кришкою і залишити на 6 хв.
  2. У сковороді нагріти оливкову олію і, помішуючи, злегка обсмажити крупу. Посолити, додати імбир і паприку. Додати вершкове масло і зняти з вогню.
  3. Гранат почистити і відокремити зерна. Креветки обдати окропом, почистити і обсмажити на оливковій олії. Змішати зерна граната з кускусом. Перед подачею зверху викласти креветки. Прикрасити зеленню.

Картопляний гратен

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол - фото

Інгредієнти:

  • 600 г картоплі
  • 400 мл вершків 10%
  • 150 г сиру
  • Сіль

Приготування:

  1. Картоплю нарізати кружальцями завтовшки 4–5 мм. Вершки довести до кипіння і посолити. Додати картоплю і варити 5 хв.
  2. Сир натерти на крупній тертці. У керамічну форму в кілька шарів викласти картоплю і більшу частину сиру. Останній шар – картопля. Залити все вершками, накрити фольгою і відправити запікатися на 15 хв при 180 °С. Потім фольгу зняти, посипати сиром, що залишився, і запікати ще близько 15 хв.

Брюссельська капуста з беконом

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Інгредієнти:

  • 400 г свіжої брюссельської капусти
  • 100 г бекону
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Сіль

Приготування:

  1. Брюссельську капусту почистити від зайвого листя і вирізати качани. Відварити до напівготовності в киплячій підсоленій воді протягом 5 хв.
  2. Бекон дрібно нарізати і обсмажити до золотистості. Додати варену капусту і смажити все разом 3 хв. Посолити, зняти з вогню і скропити лимонним соком.

Полента з томатами чері та козячим сиром

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Більше на тему: Бутерброди на Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів

Інгредієнти:

  • 2 ст. молока
  • 3 ст. дрібної кукурудзяної крупи (поленти)
  • ½ ст. тертого твердого сиру
  • 1 ст. м’якого козячого сиру
  • 400 г помідорів чері
  • 4 пера зеленої цибулі
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 3 ст. л. вершкового масла
  • Сіль, перець

Приготування:

  1. Помідори чері викласти на деко, змащене оливковою олією. Посипати сіллю, перцем і запікати близько 50 хв, поки томати не почнуть темніти і морщитися.
  2. Молоко і 1½ ст. води закип’ятити. Помішуючи, повільно всипати крупу і зварити до готовності. Додати вершкове масло і частину сиру. Перемішати.
  3. Цибулю дрібно нарізати. Разом з томатами чері та козячим сиром додати до готової каші. Викласти поленту рівним шаром на деко і дати охолонути. Нарізати на порційні квадратики.

Макаронна запіканка в американському стилі

что приготовить на гарнир, гарниры на новый год, рецепты гарниров на новогодний стол

Інгредієнти:

  • 2 ст. макаронів (ріжки)
  • 4 ст. л. вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 2 ст. молока
  • ¼ цибулини
  • 100 г сиру чедер
  • 100 г сиру пармезан

Приготування:

  1. Макарони зварити. Сир натерти. Цибулю дрібно порубати.
  2. Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло і додати борошно. Помішувати, поки борошно не стане золотистого відтінку. Влити молоко і довести до кипіння.
  3. Макарони посолити і поперчити. Змішати з цибулею і сиром. Викласти в змащену олією форму для запікання, залити соусом і відправити в духовку на 25 хв при 170 °С.

Більше на тему: Що приготувати з курки на Новий рік

Картопля Hasselback

Що приготувати на гарнір? Рецепти на новорічний стіл

Участниця «Мастер-Шеф»-9 Анастасія Погосова пропонує смачний рецепт картоплі на Новий рік.

Інгредієнти:

  1. 3-4 великих картоплі
  2. чорний мелений перець, сіль

Для часника:

  • 120 мл оливкової або рослинної олії без запаху
  • 4 ст. л. вершкового масла
  • 2 головки очищеного часника
  • кілька гілочок чебрецю

Приготування:

  1. Нагрійте оливкову олію та вершкове масло в невеликій каструлі.
  2. Зробіть меншим вогонь та додайте часник, гілочки чебрецю. Варіть 20-25 хвилин. Помішуйте часник та стежте, щоб він не став коричневим.
  3. Картоплю добре очистіть від бруду та наріжте на тонкі скибочки так, щоб дно картоплі залишилося цілим.
  4. Викладіть картоплю в форму для запікання, розрізаною стороною вгору. Змажте часниковою олією з усіх боків, посипте сіллю та чорним меленим перцем.
  5. Запікайте в духовці близько 60 хвилин.
  6. Під час запікання кожні 20 хвилин змащуйте картоплю часниковою олією.
  7. Через 60 хвилин знову дістаньте форму з духовки та розкладіть між скибочками по 4-5 дольок часнику на кожну картоплю.
  8. Змажте олією та запікайте у духовці 10-15 хвилин, поки картопля не стане хрусткою.

Більше на тему: Курка, запечена з яблуками: рецепт на Новий рік

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
десерты на новый год
Телеканал СТБ

Торт на Новий рік 2023 класичні та оригінальні рецепти

 диетический салат оливье, салат оливье диетический, как приготовить диетический оливье
Телеканал СТБ

Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік

 Що приготувати на гарнір? Рецепти на новорічний стіл
Телеканал СТБ

Десерти на Новий рік: топ-10 рецептів

 салаты на новый год 2018 - фото
Телеканал СТБ

Новорічні салати: топ-10 рецептів

 Що приготувати на гарнір? Рецепти на новорічний стіл
Телеканал СТБ

Як відрізнити справжню ікру від штучної: поради від Володимира Ярославського

 Що приготувати на гарнір? Рецепти на новорічний стіл
Телеканал СТБ

Що подарувати на Новий рік 2023 батькам
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати