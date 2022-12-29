Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru

Епіцентр продовжує фінансування придбання сучасних реанімобілів для потреб медицини

29.12.2022

Компанією Епіцентр передано МОЗ чергову допомогу, а саме 10 сучасно обладнаних швидких, які вже вирушили до військових медиків на передову та у медзаклади Херсонської, Житомирської, Волинської і Сумської областей. Вони оснащені за сучасними стандартами, а завдяки ергономічності та технічним характеристикам вже отримали схвальні відгуки. Реанімобілі допомагають медикам рятувати життя українців. Засновники компанії Епіцентр розповідають, що швидкі вдалося придбати в межах благодійної ініціативи, що триває в мережі торговельних центрів.

Video: Компанія Епіцентр передала МОЗ 10 сучасно обладнаних швидких


Компанії Епіцентр вдалося придбати в межах благодійної ініціативи швидкі для військових медиків, які знаходяться на передовій, та медзакладів Херсонської, Житомирської, Волинської й Сумської областей

Читайте також
Компанія Епіцентр передала МОЗ 10 сучасно обладнаних швидких
Телеканал СТБ

Як Vodafone утримує зв’язок під час відключень, і який інтернет майже не боїться блекаутів

 Компанія Епіцентр передала МОЗ 10 сучасно обладнаних швидких
Телеканал СТБ

Тисячі сімей по всій Україні втратили власне житло через війну, понад 100 000 будинків було зруйновано.

 Компанія Епіцентр передала МОЗ 10 сучасно обладнаних швидких
Телеканал СТБ

Fedoriv agency та Нова пошта впевнені, що завтра буде

 миша панчишин и иоанн зенков
Телеканал СТБ

14 годин ближніх боїв на нулі: Міша Панчишин та Іоанн Зенков потрапили до госпіталя і звернулися до українців

 Григорый Решетник
Телеканал СТБ

Григорій Решетник про висновки за 100 днів війни: Потрібно жити тут і зараз, цінувати кожну мить життя і ніколи не опускати руки

 владислав цымбалюк
Телеканал СТБ

#ДобріІсторії Владислав Цимбалюк: Щодня ми надсилали десятки тонн гуманітарної допомоги Україною
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати