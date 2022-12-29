Компанія Епіцентр передала МОЗ 10 сучасно обладнаних швидких

Епіцентр продовжує фінансування придбання сучасних реанімобілів для потреб медицини

Компанією Епіцентр передано МОЗ чергову допомогу, а саме 10 сучасно обладнаних швидких, які вже вирушили до військових медиків на передову та у медзаклади Херсонської, Житомирської, Волинської і Сумської областей. Вони оснащені за сучасними стандартами, а завдяки ергономічності та технічним характеристикам вже отримали схвальні відгуки. Реанімобілі допомагають медикам рятувати життя українців. Засновники компанії Епіцентр розповідають, що швидкі вдалося придбати в межах благодійної ініціативи, що триває в мережі торговельних центрів.