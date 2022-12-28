Рецепти для новорічного меню на Новий рік 2023 вдома

Меню на Новий рік 2023 року – що приготувати вдома: рецепти від учасників «МастерШеф»
Кожна господиня з наближенням 31 грудня стикається зі складним завданням – вибором меню на Новий рік. Що приготувати та як урізноманітнити святковий стіл? Учасники проєкту «МастерШеф» поділилися цікавими варіантами меню на Новий рік 2023, які легко можна приготувати вдома. Читайте ідеї і рецепти для новорічного меню в матеріалі.
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Бутерброди з тунцем і бринзою
Інгредієнти:
- цільнозерновий багет – 1 шт.
- консервований тунець – 1 банка
- бринза – 100 г
- Зелена цибуля або інша зелень за смаком
Приготування:
- Багет нарізати, викласти на деко і відправити запікатися в духовку на 5 хвилин при 180 °С.
- З тунця злити рідину. Бринзу покришити. Цибулю або зелень дрібно нарізати.
- Викласти на скибочки багета бринзу, потім тунець. Присипати зеленню.
Бутерброди з буряком і козячим сиром
Інгредієнти:
- житній хліб – ½ буханки
- відварений або маринований буряк – 300 г
- козячий сир – 400 г
- петрушка – 3 стеблі
- гірчиця – 3 ст. л.
Приготування:
- Хліб нарізати скибочками і намастити половиною козячого сиру. Зверху викласти по 1 ч. л. гірчиці.
- Буряк нарізати невеликими кубиками. Петрушку дрібно порубати.
- Викласти на бутерброди буряк і зелень. Посипати козячим сиром.
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Салат зі смаженим на грилі сиром халумі та апельсином
Інгредієнти:
- сир халумі – 225 г
- апельсин – 2 шт.
- цибуля – ½ шт.
- рукола – 1 пучок
- кріп –
- 3–4 гілочки
- гранат – ½ шт.
- помідори чері – 12–14
- оливкова олія
- сіль, перець
Інгредієнти для соусу:
- бальзамічний оцет – 1 ст. л.
- сік лимона – 1 ст. л.
- оливкова олія – 75 мл
Приготування:
- Сир нарізати тонкими скибочками і змастити оливковою олією. Обсмажити на сковороді-гриль по 2–3 хв. з кожного боку.
- Апельсини філірувати і нарізати невеликими шматочками. Помідори чері розрізати на половинки. Гранат почистити і відокремити зерна. Зелень порвати. Цибулю почистити і нарізати півкільцями.
- Для соусу з’єднати оливкову олію з бальзамічним оцтом і лимонним соком. Змішати всі інгредієнти для салату і заправити.
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Салат з ростбіфом і томатами чері
Інгредієнти:
- яловича вирізка – 500 г
- помідори чері – 150 г
- волоські горіхи – 50 г
- вершкове масло – 2 ч. л.
- цукор – ½ ч. л.
- сушений базилік – 1 ч. л.
- мікс салатного листя
- кунжут
- оливкова олія
- сіль, перець
Інгредієнти для заправки:
- яблучний сік – 75 мл
- оливкова олія – 50 мл
- вустерський соус – 25 мл
- мед – 1 ч. л.
- діжонська гірчиця – 1 ч. л.
Приготування:
- М’ясо обсмажити на оливковій олії з усіх боків, натерти спеціями за смаком і покласти запікатися в духовку на 15 хв при 180 °С. Приготований ростбіф тонко нарізати.
- У сковороді розтопити вершкове масло і викласти помідори чері. Додати базилік і цукор. Потримати на вогні близько 40 сек.
- Для соусу змішати всі інгредієнти і злегка збити виделкою. Листя салату порвати. Волоські горіхи порубати.
- У салатнику змішати ростбіф, помідори, волоські горіхи, листя салату і заправити соусом. Перед подачею посипати кунжутом.
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Медальйони в беконі
Інгредієнти:
- свиняча вирізка – 500 г
- бекон – 100 г
- рослинна олія
- сіль, перець
Приготування:
- Свинячу вирізку обернути беконом і нарізати гострим ножем на медальйони завтовшки 2–3 см.
- Сковороду змастити олією і обсмажити нарізану вирізку в беконі з обох сторін по 1,5 хв. Подавати зі свіжими або вареними овочами.
Рулет з курячої грудки з сиром і шпинатом
Інгредієнти:
- куряча грудка –250 г
- в’ялені томати – 5 шт.
- шпинат – 1/2 пучка
- м’який сир – 100 г
- рослинна олія – 1 ч. л.
- сіль, перець
Приготування:
- Шпинат обшпарити окропом і крупно нарізати. В’ялені томати порубати.
- Курячі грудки злегка відбити і приправити за смаком.
- Викласти сир, томати і шпинат на курячу грудку. Згорнути рулет і обмотати кулінарною ниткою. Обсмажувати на рослинній олії 3–5 хв до появи золотистої скоринки. Перекласти у форму для запікання і відправити в духовку на 10–15 хв при 180 °С.
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Свинина в азіатському стилі
Інгредієнти:
- свинина – 300 г
- шніт-цибуля – 5–6 стеблів
- цибуля – ½ шт.
- перець чилі – 2 шт.
- часник – 2 зубчики
- тертий імбир – 1 ст. л.
- сіль, перець
Інгредієнти для маринаду:
- цукор – 1 ч. л.
- кукурудзяний крохмаль – 1 ч. л.
- соєвий соус – 1 ст. л.
- кунжутна олія – 1 ст. л.
- рисове вино – 1 ст. л.
Приготування:
- Свинину нарізати шматочками. Ріпчасту цибулю і шніт-цибулю дрібно порубати. Перець нарізати тонкими кружечками. Часник розчавити пресом.
- З’єднати всі інгредієнти для маринаду і добре перемішати. Замаринувати свинину і залишити на 20 хв.
- У сковороді нагріти масло і обсмажити м’ясо до сірого кольору. Додати перець чилі та обсмажувати на середньому вогні до м’якості. Потім додати імбир, цибулю і часник. Посолити, поперчити і, помішуючи, тримати на вогні ще 3–4 хв.
Курячий пиріг
Інгредієнти:
- варене куряче філе – 400 г
- борошно – 50 г
- молоко – 150 мл
- яйця – 2 шт.
- твердий сир – 50 г
- розпушувач – ½ ч. л.
- сіль, перець
Приготування:
- Куряче філе дрібно нарізати.
- Яйця збити з молоком і посолити. Додати борошно, розпушувач, перець і приправи за смаком.
- Частину тіста викласти на дно форми, додати курку з тертим сиром і накрити другою частиною. Випікати близько 40 хв при 200 °С.
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Імбирне печиво
Інгредієнти:
- борошно – 200 г
- цукор – 100 г
- сода – ½ ч. л.
- мелений імбир – 1 ч. л.
- мелена кориця – 1 ч. л.
- яйця – 1 шт.
- вершкове масло – 100 г
- молоко – 30 мл
Приготування:
- Тепле вершкове масло збити з цукром. Додати молоко, яєчний жовток і перемішати.
- Порціями ввести муку. Додати соду, імбир і корицю. Замісити тісто і прибрати в холод на 20 хв.
- Робочу поверхню присипати борошном і розкачати тісто в тонкий пласт. Формочками вирізати печиво. Викласти на деко і випікати 8–10 хв при 180 °С. Готове печиво за бажанням прикрасити глазур’ю.
Брауні з лимоном і лаймом
Інгредієнти:
- темний шоколад – 150 г
- масло – 150 г
- цукор – 180 г
- яйця – 3 шт.
- борошно – 120 г
- гірке какао – 1 ст. л. з
- цедра і сік лимона – 1 шт.
- цедра і сік лайма – 1 шт.
- розпушувач – 1 ч. л.
Приготування:
- Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати.
- Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші.
- Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.
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