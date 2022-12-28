Рецепти для новорічного меню на Новий рік 2023 вдома

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Меню на Новий рік 2023 року – що приготувати вдома: рецепти від учасників «МастерШеф»

28.12.2022

Кожна господиня з наближенням 31 грудня стикається зі складним завданням – вибором меню на Новий рік. Що приготувати та як урізноманітнити святковий стіл? Учасники проєкту «МастерШеф» поділилися цікавими варіантами меню на Новий рік 2023, які легко можна приготувати вдома. Читайте ідеї і рецепти для новорічного меню в матеріалі.

новогоднее меню

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Бутерброди з тунцем і бринзою

Бутерброды на Новый год: топ-5 оригинальных рецептов - фото

Інгредієнти:

  • цільнозерновий багет – 1 шт. 
  • консервований тунець – 1 банка
  • бринза – 100 г
  • Зелена цибуля або інша зелень за смаком

Приготування:

  1. Багет нарізати, викласти на деко і відправити запікатися в духовку на 5 хвилин при 180 °С.
  2. З тунця злити рідину. Бринзу покришити. Цибулю або зелень дрібно нарізати.
  3. Викласти на скибочки багета бринзу, потім тунець. Присипати зеленню.

Бутерброди з буряком і козячим сиром

бутерброды на праздничный стол - фото

Інгредієнти:

  • житній хліб – ½ буханки
  • відварений або маринований буряк – 300 г
  • козячий сир – 400 г
  • петрушка – 3 стеблі
  • гірчиця – 3 ст. л.

Приготування:

  1. Хліб нарізати скибочками і намастити половиною козячого сиру. Зверху викласти по 1 ч. л. гірчиці.
  2. Буряк нарізати невеликими кубиками. Петрушку дрібно порубати.
  3. Викласти на бутерброди буряк і зелень. Посипати козячим сиром.

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Салат зі смаженим на грилі сиром халумі та апельсином

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Інгредієнти:

  • сир халумі – 225 г
  • апельсин – 2 шт.
  • цибуля – ½ шт. 
  • рукола – 1 пучок
  • кріп – 
  • 34 гілочки
  • гранат – ½ шт.
  • помідори чері – 1214
  • оливкова олія
  • сіль, перець

Інгредієнти для соусу:

  • бальзамічний оцет – 1 ст. л.
  • сік лимона – 1 ст. л.
  • оливкова олія – 75 мл

Приготування:

  1. Сир нарізати тонкими скибочками і змастити оливковою олією. Обсмажити на сковороді-гриль по 23 хв. з кожного боку.
  2. Апельсини філірувати і нарізати невеликими шматочками. Помідори чері розрізати на половинки. Гранат почистити і відокремити зерна. Зелень порвати. Цибулю почистити і нарізати півкільцями.
  3. Для соусу з’єднати оливкову олію з бальзамічним оцтом і лимонним соком. Змішати всі інгредієнти для салату і заправити.

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Салат з ростбіфом і томатами чері

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Інгредієнти:

  • яловича вирізка – 500 г
  • помідори чері – 150 г
  • волоські горіхи – 50 г
  • вершкове масло – 2 ч. л.
  • цукор – ½ ч. л.
  • сушений базилік – 1 ч. л.
  • мікс салатного листя
  • кунжут
  • оливкова олія
  • сіль, перець

Інгредієнти для заправки:

  • яблучний сік – 75 мл
  • оливкова олія – 50 мл
  • вустерський соус – 25 мл
  • мед – 1 ч. л.
  • діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Приготування:

  1. М’ясо обсмажити на оливковій олії з усіх боків, натерти спеціями за смаком і покласти запікатися в духовку на 15 хв при 180 °С. Приготований ростбіф тонко нарізати.
  2. У сковороді розтопити вершкове масло і викласти помідори чері. Додати базилік і цукор. Потримати на вогні близько 40 сек.
  3. Для соусу змішати всі інгредієнти і злегка збити виделкою. Листя салату порвати. Волоські горіхи порубати.
  4. У салатнику змішати ростбіф, помідори, волоські горіхи, листя салату і заправити соусом. Перед подачею посипати кунжутом.

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Медальйони в беконі

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Інгредієнти:

  • свиняча вирізка – 500 г
  • бекон – 100 г
  • рослинна олія
  • сіль, перець

Приготування:

  1. Свинячу вирізку обернути беконом і нарізати гострим ножем на медальйони завтовшки 2–3 см.
  2. Сковороду змастити олією і обсмажити нарізану вирізку в беконі з обох сторін по 1,5 хв. Подавати зі свіжими або вареними овочами.

Рулет з курячої грудки з сиром і шпинатом

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Інгредієнти:

  • куряча грудка –250 г
  • в’ялені томати – 5 шт.
  • шпинат – 1/2 пучка
  • м’який сир – 100 г
  • рослинна олія – 1 ч. л.
  • сіль, перець

Приготування:

  1. Шпинат обшпарити окропом і крупно нарізати. В’ялені томати порубати.
  2. Курячі грудки злегка відбити і приправити за смаком.
  3. Викласти сир, томати і шпинат на курячу грудку. Згорнути рулет і обмотати кулінарною ниткою. Обсмажувати на рослинній олії 3–5 хв до появи золотистої скоринки. Перекласти у форму для запікання і відправити в духовку на 10–15 хв при 180 °С.

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Свинина в азіатському стилі

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Інгредієнти:

  • свинина – 300 г
  • шніт-цибуля – 5–6 стеблів
  • цибуля – ½ шт.
  • перець чилі – 2 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • тертий імбир – 1 ст. л.
  • сіль, перець

Інгредієнти для маринаду:

  • цукор – 1 ч. л.
  • кукурудзяний крохмаль – 1 ч. л.
  • соєвий соус – 1 ст. л.
  • кунжутна олія – 1 ст. л.
  • рисове вино – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Свинину нарізати шматочками. Ріпчасту цибулю і шніт-цибулю дрібно порубати. Перець нарізати тонкими кружечками. Часник розчавити пресом.
  2. З’єднати всі інгредієнти для маринаду і добре перемішати. Замаринувати свинину і залишити на 20 хв.
  3. У сковороді нагріти масло і обсмажити м’ясо до сірого кольору. Додати перець чилі та обсмажувати на середньому вогні до м’якості. Потім додати імбир, цибулю і часник. Посолити, поперчити і, помішуючи, тримати на вогні ще 3–4 хв.

Курячий пиріг

chicken pie sliced closeup on the table. horizontal top view

Інгредієнти:

  • варене куряче філе – 400 г
  • борошно – 50 г
  • молоко – 150 мл
  • яйця – 2 шт.
  • твердий сир – 50 г
  • розпушувач – ½ ч. л.
  • сіль, перець

Приготування:

  1. Куряче філе дрібно нарізати.
  2. Яйця збити з молоком і посолити. Додати борошно, розпушувач, перець і приправи за смаком.
  3. Частину тіста викласти на дно форми, додати курку з тертим сиром і накрити другою частиною. Випікати близько 40 хв при 200 °С.

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Імбирне печиво

Christmas cookies

Інгредієнти:

  • борошно – 200 г
  • цукор – 100 г
  • сода – ½ ч. л.
  • мелений імбир – 1 ч. л.
  • мелена кориця – 1 ч. л.
  • яйця – 1 шт.
  • вершкове масло – 100 г
  • молоко – 30 мл

Приготування:

  1. Тепле вершкове масло збити з цукром. Додати молоко, яєчний жовток і перемішати.
  2. Порціями ввести муку. Додати соду, імбир і корицю. Замісити тісто і прибрати в холод на 20 хв.
  3. Робочу поверхню присипати борошном і розкачати тісто в тонкий пласт. Формочками вирізати печиво. Викласти на деко і випікати 8–10 хв при 180 °С. Готове печиво за бажанням прикрасити глазур’ю.

Брауні з лимоном і лаймом

десерты на новый год

Інгредієнти:

  • темний шоколад – 150 г
  • масло – 150 г
  • цукор – 180 г
  • яйця – 3 шт.
  • борошно – 120 г
  • гірке какао – 1 ст. л. з
  • цедра і сік лимона – 1 шт.
  • цедра і сік лайма – 1 шт.
  • розпушувач – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати.
  2. Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші.
  3. Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.

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